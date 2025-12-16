Ford, bugüne kadar elektrikli araçlara milyarlarca dolarlık yatırım yapmıştı. Ancak bu stratejinin sürdürülebilir olmadığı yönünde artan işaretlerin ardından, şirketin F-150 Lightning adlı elektrikli pickup modelinin üretimini durduracağı açıklandı. Bunun yerine menzili artırılmış bir versiyon üzerinde çalışılacağı belirtildi.

Yapılan değişiklikler sadece modellerle sınırlı değil. Ford’un Tennessee’de bulunan BlueOval City kampüsü, artık bir elektrikli araç ve batarya merkezi olmaktan çıkarılıyor. Bundan sonra tesis, “Tennessee Kamyon Fabrikası” adıyla benzinli kamyonlar üretecek. Ohio’daki montaj fabrikasında ise yeni benzinli ve hibrit van üretimi planlanıyor.

13 MİLYAR DOLAR ZARAR

Şirket, 2023’ten bu yana elektrikli araç operasyonlarında toplamda 13 milyar dolar kaybettiğini ve sadece son çeyrekte bu rakama 19,5 milyar dolarlık ek zarar ekleneceğini öngörüyor. Bu ağır mali tablo, şirketin stratejik yönünü yeniden belirlemesine neden oldu.

CEO Jim Farley, bu kararın “Ford’u daha güçlü, daha dirençli ve daha kârlı hale getireceğini” belirterek, şirketin sermayesini daha yüksek getiri sağlayacak alanlara yönlendirdiğini vurguladı. Farley’e göre bu alanlar arasında Ford Pro hizmetleri, hibrit modeller, batarya enerji depolama girişimleri ve kamyon/van segmenti yer alıyor.

Ford, 2030 yılına kadar toplam satışlarının yarısını hibrit, menzili artırılmış ve tamamen elektrikli araçlardan oluşturmayı hedefliyor. Bu oran, 2024 itibarıyla sadece yüzde 17 seviyesinde.