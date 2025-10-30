Ford Motor Company, ABD genelinde yaklaşık 227 bin aracı geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, araçlarda ön camlarda hava kabarcığı oluşumu, ön cam buğu çözme sisteminin çalışmaması ve gevşek koltuk çerçeveleri gibi sorunlar tespit edildi.

SÜRÜŞLERİ TEHLİKEYE ATABİLİR

NHTSA’nın Perşembe günü yayımladığı raporda, söz konusu kusurların sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceği belirtildi. Özellikle buğu çözme sistemindeki arızaların görüş mesafesini azaltabileceği, gevşek koltuk çerçevelerinin ise kaza anında yolcu güvenliğini riske atabileceği ifade edildi.

Ford’un etkilenen araç sahiplerine geri çağırma süreciyle ilgili bilgilendirme yapacağı, servis noktalarında ücretsiz onarım işlemlerinin gerçekleştirileceği bildirildi. Şirket, sorunların tespit edildiği modellerin detaylarını ve üretim tarihlerini önümüzdeki günlerde açıklayacak.