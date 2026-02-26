ABD'li otomotiv üreticisi Ford Motor Company, yazılım hatası nedeniyle dünya genelinde milyonlarca aracı geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmanın araçlardaki "entegre römork modülü" yazılımındaki bir hatadan kaynaklandığı bilgisi verilen açıklamada, hata nedeniyle "entegre römork modülünün" araçla iletişimini kaybedebileceği kaydedildi. Arızanın sürüş güvenliğini tehlikeye atarak kaza riskini artırabileceği uyarısında bulunuldu. Geri çağırmadan etkilenecek potansiyel araç sayısının 4 milyon 380 bin 609 olduğu bildirilen açıklamada, Ford'un bu sorunu bir yazılım güncellemesi ile ücretsiz olarak gidereceği belirtildi. HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR? ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırma şu modelleri kapsıyor: 2022-2026 model Ford F-250 SD

2026 model Ford E-Transit

2022-2026 model Lincoln Navigator

2022-2026 model Ford Expedition

2022-2026 model Ford Maverick

2024-2026 model Ford Ranger

2021-2026 model Ford F-150

