Ford, elektrikli araç yatırımlarından kaynaklanan maliyetlerin hızla artması nedeniyle stratejisinde sert bir değişikliğe gitti. Şirket, 2023’ten bu yana elektrikli modellerden doğan zararların 13 milyar doları aştığını, toplam yükün ise 19,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu karar, ABD ve Avrupa’da elektrikli araçlara yönelik devlet desteklerinin kademeli olarak azaltıldığı bir dönemde alındı.

FORD NEDEN ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Şirket yönetimi, özellikle ABD pazarında büyük ve ticari sınıftaki elektrikli araçlara beklenen ilginin oluşmadığını vurguladı. Bu kapsamda elektrikli F-150 pick-up modelinin üretimi sonlandırıldı. Benzer şekilde Tesla’nın Cybertruck modelinin de satış hedeflerine ulaşamaması, segmentteki talep sorununu daha görünür hale getirdi. Ford ayrıca Güney Koreli SK On ile yürüttüğü batarya ortaklığını da bitirdi. Tennessee’de kurulması planlanan ve yılda 500 bin elektrikli kamyon üretmesi hedeflenen tesisin, fosil yakıtlı modellere yönlendirileceği bildirildi. Şirketin bundan sonraki süreçte daha küçük elektrikli araçlar ve hibrit modellere ağırlık vermesi bekleniyor.

KÖLN FABRİKASININ GELECEĞİ

Ford’un Almanya’nın Köln kentindeki fabrikasında Explorer ve Capri isimli elektrikli modeller üretiliyor. Daha önce Fiesta üretiminin yapıldığı tesis, 2023 yılında yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla tamamen elektrikli araç üretimine geçmişti. Ancak satışlardaki düşüş, binlerce çalışanı etkileyen işten çıkarmaları beraberinde getirdi. ABD’de alınan son kararların ardından şirketten yapılan açıklamalarda, bu adımların büyük ölçüde Amerikan pazarına yönelik olduğu, kısa vadede Köln’deki üretim planlarında değişiklik öngörülmediği belirtildi.

REKABET BASKISI ARTIYOR

Öte yandan risk yalnızca ABD kaynaklı değil. Ford’un Renault ile Fransa’da hayata geçirmeyi planladığı ve daha uygun fiyatlı elektrikli modelleri kapsayan iş birliği, Köln’de üretilen modeller için yeni bir rekabet başlığı oluşturdu. 2028’den itibaren yaklaşık 30 bin euro seviyesinde satışa çıkması beklenen bu araçların, Explorer ve Capri’nin pazardaki konumunu zorlayabileceği değerlendiriliyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL POLİTİKALARINDA GERİ DÖNÜŞ

Son aylarda ABD ve Avrupa Birliği’nde elektrikli araç politikalarında belirgin bir yumuşama yaşandı. ABD’de elektrikli araç satışlarına sağlanan vergi teşvikleri sona erdi, fosil yakıtlı araçlara yönelik bazı emisyon kısıtlamaları gevşetildi. Avrupa Birliği ise 2035 sonrası içten yanmalı motorlu araç satışlarını tamamen yasaklamayı öngören planını revize etti. Bu değişiklikle birlikte, içten yanmalı motorlu araçların piyasada kalmasının önü açıldı.

ALMANYA PAZARINDA TOGG’U NASIL BİR TABLO BEKLİYOR

Bu gelişmeler, Almanya pazarına girmeye hazırlanan Türkiye’nin yerli otomobili Togg açısından da yakından izleniyor. Togg’un T10X ve T10F modelleri Almanya’da 34 bin euro civarında başlangıç fiyatıyla listeleniyor. Fiyat avantajına rağmen, Alman markalarının daha uygun fiyatlı elektrikli alternatifler sunması rekabeti artırıyor. Ayrıca Togg’un dijital ağırlıklı iç tasarım anlayışının, daha geleneksel kullanım alışkanlıklarına sahip Alman tüketiciler için mesafeli algılanabileceği ifade ediliyor.