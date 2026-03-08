ABD’nin en büyük uçak gemisi 76 metre yüksekliğindeki USS Gerald Ford uçak gemisi, Süveyş Kanalı’nı geçerek Kızıldeniz’e ulaştı. 15 Şubat günü sondaj için Somali’ye gönderilen Çağrı Bey’in ise kule yüksekliği nedeniyle Süveyş’ten geçemediği açıklandı.

ABD’nin en büyük uçak gemisi, Basra Körfezi’ne gitmek için Süveyş Kanalı’ndan geçti.

NORMALDE 12 GÜN

Çağrı Bey’in kule yüksekliği 114 metre ve sökülebiliyor. Sökülmeden yola çıkıldığı için Akdeniz’i geçecek, Cebelitarık Boğazından Atlas Okyanusu’na açılacak, Ümit Burnu’nu geçecek ve 45 gün sonra Somali’ye ulaşacak.

Mersin’den yola çıkan bir gemi, Doğu Akdeniz-Süveyş Kanalı-Kızıldeniz-Bab el-Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi üzerinden 2 bin 500 deniz mili katederek ve 16 knot deniz mili süratle 12 günde Somali’ye ulaşabiliyor. Gemiler Süveyş Kanalı’ndan ise 8 knot hızla geçebiliyor. Akdeniz Cebelitarık, Ümit Burnu ve Atlas Okyonusu rotası ise 45 gün sürüyor.

Basra Körfezi’ne giden ABD’nin en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un uzunluğu 337, genişliği 78 metre, yüksekliği ise 76 metre.

Ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey’in uzunluğu 228, genişliği 42 ve yüksekliği ise 114 metre. Saatte 56 kilometre hıza ulaşan Çağrı Bey, 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

Abdülhamid Han gemisi, boğazlardan Karadeniz’e kulesi kısaltılarak geçmişti.

Kule 56 metre kısaltılmıştı

Türkiye’nin sondaj gemi filosundaki teknolojik olarak en ileri seviyede bulunan Abdülhamid Han’ın 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Abdülhamid Han sondaj gemisi, Akdeniz’den Karadeniz’e geçişi sırasında Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki köprülerin altından güvenle geçebilmek için 112 metre uzunluğundaki kulesinin 56 metrelik kısmını İzmir Aliağa’da söktü. Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’ndaki görevine Filyos’ta kule montajının ardından başlamıştı.