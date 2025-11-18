Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı Projesinden kötü kokular geliyor. CHP’nin Gölge Ulaştırma Bakanı Ulaş Karasu, projedeki milyarlık kamu zararı ve usulsüzlükleri açıkladı.

Karasu “85 milyar liralık ihale bedeli gerçek maliyetin üç katı. Zemini güçlendirmek için 32 metrelik fore kazık kullanılması gerekirken 20 metrelik kullanıldı ancak 32 metrelik hak ediş üzerinden kazık ücreti ödendi. Kazık çakıp kazık attılar” dedi. İhaleyi Yapı Merkezi ile YSE İnşaat almıştı.

"ARADAKİ BU FARK SOYGUNDUR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, “Bu hattın maliyeti 3 yılda 12.23 kat arttı. 7 milyar 18 milyon liradan 85 milyar 846 milyon TL’ye çıktı. Akla, mantığa aykırı bir şekilde bedeli yükselmiş. TCDD 1.53 artış katsayısı veriyor. Bunun doğru olduğunu kabul etsek bile bu kesiminin 2024 yılı güncellenmiş yapım bedeli 25 milyar 968 milyon bin 892 TL olması gerekiyor. Ama 85 milyara yükselmiş. Ciddi bir peşkeş ve kamu zararı var. Aradaki bu fark soygundur” dedi.

Proje, 2022’te 7 milyar 18 milyon lira yaklaşık bedel ile programa alındı. 22 Kasım 2024’te 46 milyar 476 milyon 90 bin TL ile yeniden yatırım programına eklendi. TCDD maliyetin yükselmesini “Hattın uzaması, deprem ve taşkın yönetmeliğinin değişmesine” bağladı. Son olarak da proje tutarı 85 milyar 846 milyon 42 bin 395 TL’ye yükseltildi.

ANKARA-SAMSUN 2.5 SAAT

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, hattın ihalesinin adrese teslim olacağını ihaleden önce açıklamış ve öngörüsü doğru çıkmıştı. Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi”nin Delice-Çorum etabının yapımına 14 Haziran 2025’te başlandı. Kırıkkale-Çorum- Merzifon -Samsun güzergahındaki demiryolunun ilk etabında 120 kilometrelik Delice-Çorum hattı yer alıyor. Tamamlanınca Ankara-Samsun arası 2.5 saate düşecek.

FORE KAZIK NEDİR?

Zemini yapılaşmaya uygun olmayan alanlarda temel oluşturmak amacıyla kullanılan sistem, beton veya metal kazıkların zemine çakılmasıyla oluşuyor. Fore kazığı en iyi anlatan ve sosyal medyada viral olan üstteki fotoğrafta apartman bir zemine değil betondan ve demirden kazıklara oturuyor.