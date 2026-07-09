Sakarya’nın Serdivan ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada 54 Z. 376 plakalı vinçli kamyonet, ismi bilinmeyen sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu taşıdığı forkliftle beraber yol kenarına devrildi.
Sürücü ise kabinde sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sürücüyü, bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.