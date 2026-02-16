Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, kıran kırana geçen karşılaşmada Oh, Orkun ve Mustafa'nın golleriyle Başakşehir deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Avrupa potasını yakından ilgilendiren maçta tempo neredeyse hiç düşmedi, goller ardı ardına geldi.

EL BİLAL TOURE SAKATLANDI

Beşiktaş'ta geçen maç cezalı olan El Bilal Toure, 34'üncü dakikada sakatlanarak yerini Milot Rashica'ya bıraktı. 74'te ise Asllani'nin yerine Salih Uçan oyuna girdi.

Dakikalar 86'yı gösterdiğinde 1 gol ve 1 asistle maçın yıldızı olan Oh, yerini Mustafa Hekimoğlu'na bırakırken, Cerny'nin yerine de Cengiz Ünder maça dahil oldu.

FORMAYI TEKMELEDİ ÖZÜR GECİKMEDİ

86'ncı dakikadaki değişikliklerin ardından yedek kulübesinde yaşanan anlar, sosyal medyada gündem oldu. Oyuna giren isimler arasında yer almayan Kartal Kayra Yılmaz'ın, yerde duran Beşiktaş formalarını tekmelediği görüldü.

Siyah-Beyazlıların altyapısından yetişen 25 yaşındaki orta saha, görüntülerin ardından sosyal medya hesabından şu özrü yayımladı:

"Büyük Beşiktaş Taraftarı, bugün maç sırasında yedek kulübesinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan bir görüntü hakkında bu açıklamayı yapma gereği duydum.

Beşiktaş forması benim için her zaman büyük bir gurur ve onurdur. Görüntülerde yer alan pozisyonda formamızın yere düştüğünün o an farkında değildim. Maçın heyecanı ve konsantrasyonuyla tamamen refleksif bir hareket sonucunda oluşan bu durumun taraftarlarımızı üzdüğünü görmek beni de fazlasıyla üzmüştür.

14 yıldır onurla terlettiğim bu kutsal formaya karşı herhangi bir saygısızlık düşüncem ya da davranışım söz konusu olamaz. Kırılan ve üzülen tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür dilerim.

Sahada her zaman olduğu gibi armamız için mücadele etmeye devam edeceğim."