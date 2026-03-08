Formula 1’de yeni sezon başladı… İlk yarışı kazanan Mercedes pilotu George Russell oldu. Start anında patinajda kalan Russell, ikinci sıraya gerilese de 2. turda liderliği aldı, ardından 8. tura kadar mücadele sürdü ancak Russell rahat bir galibiyet elde etti.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Antonelli, start anında 7. sıraya kadar inmesine rağmen yarışı 2. sırada bitirdi.

Charles Leclerc ise 5. sıradan başladığı yarışta startla birlikte liderliğe yükseldi. Ancak ilerleyen turlarda temposunu koruyamayan Monakolu pilot yarışı üçüncü tamamladı. Takım arkadaşı Lewis Hamilton ise mücadeleyi dördüncü sırada bitirdi. McLaren adına piste çıkan Lando Norris yarışı beşinci sırada tamamlarken, son şampiyon Max Verstappen altıncı sırada kaldı.