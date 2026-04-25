Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin altı yıl aranın ardından İstanbul'da düzenlenecek olması, turizmden perakendeye pek çok sektörde hareketlilik beklentisini artırdı.

Sektör temsilcileri, organizasyonun yalnızca yarış haftasıyla sınırlı kalmayarak uzun vadede turizm hareketliliğine ve ülke imajına katkı sağlayacağını öngörüyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası düzeyde gerçekleşen sportif ve kültürel etkinliklerin turizm hareketlerine pozitif anlamda yansıdığını belirterek, "Dünya genelinde milyonlarca insanın canlı olarak ekranları üzerinden takip ettiği Formula 1 yarışları, düzenlendiği şehirlerdeki turizm hareketlerini artırmanın yanında destinasyon imajına da ciddi manada katkı sağlıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin en az 5 yıl boyunca yeniden Formula 1 takviminde yer alacak olmasını hem sektör hem de İstanbul turizmi açısından son derece önemli ve sevindirici bir gelişme olarak gördüklerini söyleyen Bağlıkaya, yarışın düzenlendiği hafta sonunda on binlerce yabancı ziyaretçinin İstanbul'da ağırlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Bağlıkaya, yapılan birçok farklı araştırmaya göre Formula 1 yarışlarını yerinde izlemek için seyahat edenlerin büyük kısmının yüksek satın alım gücüne sahip kişilerden oluştuğunu kaydederek, "Dolayısıyla yarışı izlemek için gelen ziyaretçilerin oluşturduğu ekonomi genel turizm harcamasının da üzerinde bir noktada oluyor. Bu tarz organizasyonlar, sadece düzenlendiği hafta sonunda değil sonrasında da yarışın gerçekleştiği destinasyonun turizm hareketliliğini artırıyor. Ülkemizin yeniden Formula 1 takvimine girmesi Türkiye'ye uluslararası düzeyde gösterilen güvenin de çok önemli bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Turistin ülkeye getirilmesinde lokomotif işlevi gören seyahat acentelerinin İstanbul'un ve ülkenin en iyi şekilde tanıtımı için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bildiren Bağlıkaya, "Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerdeki tur operatörlerine yönelik 'güvenli ülke Türkiye' imajı için gösterdiğimiz çabalara destek olacak bu hamleyi çok önemsiyoruz." dedi.

TÜRKİYE'NİN İMAJI AÇISINDAN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de Formula 1'in İstanbul’a dönüşünün ülke imajı açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Formula 1 küresel ölçekte marka bir etkinlik. Etkinliğin uzun bir aradan sonra İstanbul'da düzenlenmesini turizm, perakende ve ülke imajı açısından da çok boyutlu bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Bu tür organizasyonlar, ülkelerin tanıtımına güçlü katkı sağlarken, aynı zamanda ekonomiye de doğrudan olumlu yansıyor. Yarış haftası boyunca oluşan turist hareketliliği, özellikle markalı perakende açısından ciddi bir canlılık yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Bu tür prestijli etkinliklerin aynı zamanda ülkelerin marka değerini yükselterek uzun vadede yatırım çekme potansiyelini artırdığına dikkati çeken Öncel, İstanbul'un yeniden takvimde yer almasının Türkiye'nin küresel etkinlikler için güvenilir ve cazip bir destinasyon olduğunun da kabulü anlamına geldiğini dile getirdi.

Öncel, bu organizasyonların kalıcı fayda sağlaması için düzenli hale getirilmesi ve etrafında güçlü bir ticari ekosistem oluşturulması gerektiğini, tek seferlik etkinlikler yerine, uzun vadeli ve planlı bir yaklaşımın benimsenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

HİZMET VE ULAŞIM SEKTÖRLERİNE CANSUYU OLACAK

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mesut Şengün ise Formula 1'in yeniden Türkiye'ye gelmesinin esnaf ve sanatkarlar için önemli bir hareketlilik anlamına geldiğini söyledi.

Bu tarz organizasyonların otelciden pansiyoncuya, lokantacıdan kafeciye, taksiciden servisçiye, araç kiralama işletmelerinden otoparkçılara, büfeciden bakkala kadar birçok meslek grubuna doğrudan bereket getirdiğini dile getiren Şengün, "Şehrimize gelecek yerli ve yabancı misafirler, çarşıyı, pazarı, esnafı hareketlendirir. Esnaf sanatkarımızdan büyük işletmelere kadar herkes bu canlılıktan payını alacak. Özellikle yeme ve içme, konaklama ve ulaşım sektöründe ciddi bir yoğunluk oluşacak. Bu tür organizasyonlar esnafımızın yüzünü güldüren, şehrin ekonomisine nefes aldıran fırsatlar." diye konuştu.