Formula 1 yarışları için 2003’te 160 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen İstanbul Park, tartışmalı ihale sürecinin ardından bu kez de kira nedeniyle yaşanılan kamu zararı ile gündemde. Pist, 30 yıllığına 117.8 milyon dolara Lale Cander’in şirketi olan ve adı Habertürk’e yapılan operasyonla gündeme gelen Can Holding’e bağlı Can Bilim Eğitim AŞ’ye kiralanmıştı. İhalenin ardından Can Holding’in çekilmesi ile şirket hisseleri Cander’de kalmıştı. Cander’in tek kuruş kira ödemediği ortaya çıktı.

“İstanbul’da 300 futbol sahası büyüklüğünde bir taşınmazın Cander’e yıllık sadece 4 milyon dolara kiralandığını” anımsatan CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, “Can Bilim Eğitim AŞ, bu ihale dosyasına 7.6 milyon dolarlık sahte kefalet senedi sunmuştu” dedi ve ödenmeyen kira nedeniyle kamu zararı yaşandığını öne sürdü.

‘BAKANLIK GÖZ YUMDU’

“Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü’nün yazısında Cander’in sunduğu teminat senedinin Müdürlüğü’n mevzuatına uygun olmadığı tespit ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u, Hazine ve Maliye Bakanlığı da kendi bakanlığı da yalanlıyor” açıklamasını yapan Salıcı, “Cander’in firması İstanbul Park pisti kendisine teslim edildiği günden idare mahkemesince ihalenin iptal edildiği güne kadar devlete kira olarak bir kuruş para ödememiş. Vakıflar Genel Müdürlüğü yaklaşık 3 milyon dolar kira ve faiz alacağını Cander’den tahsil edememiş” dedi. Ayrıca Salıcı, “Bakanlık, sahte teminat mektubuna göz yummasaydı, usulüne uygun bir kefalet senedi olsaydı, teminat senedi nakde çevrilecek ve kamu zararı oluşmayacaktı” dedi.

İhalesiz verilmişti

“İhalenin iptal edilmesinin ardından pisti TOSFED’e ihalesiz verdiler. Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımlarından biri için devletin kasasına yine bir kuruş para girmedi” diyen CHP’li Salıcı, “TOSFED’in yönetim kuruluna bakarsanız nedenini anlarsınız. TOSFED’in başkanvekili Nisa Ersoy, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un yengesi. Başkan yardımcısı Hayri Çavuşoğlu, Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi. TOSFED’in onursal başkanı Serkan Yazıcı AKP’nin Marmaris Belediye Başkan adayı” ifadelerini kullandı.

CHP’li Salıcı’dan Bakan’a sert eleştiri

“Formula 1 gibi devasa bütçeli bir organizasyon usulsüzlüklerle anılıyor” açıklamasını yapan Salıcı, “Burada bir spor politikası değil eşe dosta önceden planlanmış devir operasyonları görüyoruz. Bu dosya, kamu kaynaklarının nasıl bir yozlaşmaya kurban edildiğinin fotoğrafı. Şimdi ne olacak? Bakan Ersoy 3 milyon dolarlık zararı cebinden mi karşılayacak? Antalya Kundu’da, bakanlığından şirketine tahsis ettiği Hazine arazisine otel inşa ediyor. Otelinin inşa işlerini de mi özensizlikle yürütüyor” diye sordu.