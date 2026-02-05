UEFA'ya üç yeni isim bildirme süresi bu gece TSİ 02.00’de doluyor, Türkiye’de transfer de yarın sona eriyor. Kalede Ederson, savunmada Skriniar, orta sahada Kante ve Guendouzi’nin olduğu bir takımın santrforunun da elit olması bekleniyordu. En Nesyri’nin Kante ile takası sonrası boşluk büyüdü.

Yabancı kontenjanı sınırının aşılması üzerine santrfor transferi için gözler Fred’e çevrildi. Brezilyalı, Avrupa’da transfer kapandığı için ayrılmak istemiyor. Santrfor için kontenjan dolu. Yönetim bugün yapacağı toplantıda Fred’in 1.5 yıllık alacağını ödeyip, sözleşmesini feshetmeyi gündeme alacak. Sambacının lig listesinden çıkarılması da bir diğer alternatif. Ancak Fred kalır transfer olmazsa Fenerbahçe forvetinde Cherif, Talisca ve Kerem kaldı.