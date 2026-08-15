Fossil Group, dünya genelindeki fiziksel mağaza sayısını dramatik bir şekilde azalttı. Şirketin resmi raporlarına göre, 3 Nisan 2021'de 395 olan mağaza adedi, 4 Temmuz 2026 itibarıyla 176'ya geriledi. Bu süreçte yaklaşık 219 mağaza sistemden çıkarıldı.

Bölgesel veriler, küçülmenin eşit dağılmadığını gösteriyor. ABD'de 170'ten 90'a, Avrupa'da 137'den 35'e, Asya'da ise 88'den 51'e inen mağaza sayısı, özellikle Avrupa'daki sert düşüşle dikkat çekti. 2026 yılında da kapanışlar sürdü; ilk çeyrekte yedi, ikinci çeyrekte altı mağaza kapatıldı.

"MÜŞTERİLER AKILLI SAATLERE YÖNELİYOR"

TheStreet'in incelediği yıllık raporlar, net satışlarda ve brüt kârda art arda düşüş yaşandığını ortaya koydu. Geleneksel saat pazarının Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch gibi giyilebilir teknolojilerle yoğun rekabet altında olduğu, tüketici tercihlerinin bu teknoloji devlerine kaymasının Fossil ürünlerine olan talebi yavaşlattığı belirtildi.

Şirketin finansal tablosunda ise bir iyileşme gözlendi. Fossil Group'un faaliyet zararı 2025 yılında 103,9 milyon dolardan 19,1 milyon dolara geriledi. Ancak şirket, ABD'nin Çin'de üretilen ürünlere yönelik yeni ithalat tarifelerinin yarattığı kârlılık baskısıyla da mücadele etti.

İngiltere iştiraki Fossil UK, artan borç yükünü yönetmek için Teksas'ta Chapter 15 kapsamında iflas koruması başvurusunda bulundu. JPMorgan Chase'ten alınan 150 milyon dolarlık kredi ve 2026 vadeli 150 milyon dolarlık tahvil borçlar arasında yer alıyordu. İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin onayladığı yeniden yapılandırma anlaşmasıyla tasfiye süreci engellendi.

CEO Franco Fogliato yönetimindeki çok yıllı dönüşüm planı kapsamında şirket, 100 milyon dolarlık maliyet azaltımı hedefliyor. Özellikle alışveriş merkezleri ve outlet noktalarındaki mağazaların azaltılması, değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamayı amaçlıyor.

2025'in dördüncü çeyreğinde 49 mağazanın kapatılması, satış, genel ve idari giderlerin yüzde 16 azalmasına katkıda bulundu.

Son finansal sonuçlar, mağaza sayısındaki düşüşe rağmen olumlu sinyaller veriyor. Fossil Group'un 2026'nın ikinci çeyrek net satışları, yıllık bazda yüzde 4,9 azalarak 209,7 milyon dolara geriledi. Ancak bu sonuçlar analist beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket, ABD ve Hindistan pazarlarındaki güçlü performansa dikkat çekerken yıl genelindeki beklentisini yükseltti.

"YENİDEN BÜYÜME İÇİN ZEMİN HAZIRLADIK"

CEO Franco Fogliato, ikinci çeyrekteki performansın şirketin 2026'nın dördüncü çeyreğinde yeniden gelir büyümesine dönmesi için zemin hazırladığını ifade etti.

CFO Randy Greben, yıl sonunda şirketin yaklaşık 178 lokasyonla tamamlanacağını ve mağaza portföyünü küçültme sürecinin en zorlu bölümünün geride kaldığını açıkladı.

Mağaza kapatmaları, alışveriş merkezlerinin geleceğine dair tartışmaları da beraberinde getiriyor. Temmuz 2026 verileri, tüm merkezlerde ziyaretçi kaybı olmadığını gösteriyor.

Açık hava alışveriş merkezlerinde ziyaretçi trafiği yüzde 5,1, kapalı AVM'lerde yüzde 4,3 ve outlet merkezlerinde yüzde 0,5 arttı. Ancak AVM'ler arasında ciddi bir kalite farkı bulunuyor; üst segment merkezlerde doluluk oranı yüzde 95 seviyesindeyken, daha düşük kategorideki merkezlerde bu oran yüzde 72'ye kadar geriliyor.