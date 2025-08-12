Mersin-Antalya kara yolu üzerinde araç içinde başlayan tartışma büyüyünce Songül Perçem araçtan indi. Aracından av tüfeğini alan Naim Şen, Perçem’in peşinden giderek başına ateş etti. Ardından tüfeği kendi başına dayayıp tetiği çekti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Songül Perçem’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Naim Şen ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Perçem’in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.