Sinop’un Erfelek ilçesinde, Melek Şentürk ve Sebahattin Özçelik, manzaraya karşı hatıra fotoğrafı çektirmek için Karasu Çayı'na çıktı. Bu sırada aniden şiddetini artıran fırtına, asma köprüyü beşik gibi sallayarak bir anda ters dönmesine neden oldu.
ÇAYDAN AFAD VE BELEDİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
Dengelerini kaybeden Şentürk ve Özçelik, metrelerce yükseklikten Karasu Çayı’na düştü. Çevredekilerin panik içinde yaptığı ihbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden AFAD, sağlık ve Erfelek Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ve belediye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.