1936 yılında Adapazarı’nda doğan Feruz Ertürer’in bir aile geleneği olan fotoğraf merakı, çocukluk yıllarında başlamış...

Zira babası Ahmet Ertürer seyyar aliminut fotoğrafçısıymış. Üstelik ağabeyi Mümtaz Ertürer de fotoğraf sanatçısıymış…

Feruz Ertürer’in babasının yanında geçen fotoğraf yolculuğu; fotoğrafa sanat gözünden bakmayı öğrendiği ağabeyleri Grup 5 üyeleri ve fotoğraf dünyasının duayenlerinden çocukluk arkadaşı İbrahim Zaman ile devam etmiş…

İlk sergisini 8 arkadaşıyla oluşturduğu Grup 2 ile 1967 yılında açmış…

1969 yılında Hayat Dergisi tarafından düzenlenen amatör fotoğraf yarışmasında natürmort dalındaki ‘Çatlak Toprak’ adlı eseriyle Türkiye birincisi olmuş.

YENİ BİR HEYECAN YAŞIYOR

O gün bugündür fotoğraf aşkı hiç bitmemiş Ertürer’in… Bugünlerde büyük bir heyecan yaşıyor. 90 yaşında açtığı yeni bir sergi heyecanı bu…

Sanatçının “Baktığı Yerde Başka Bir Dünya” adlı sergisi, geçtiğimiz hafta İBB Kültür ve İBB Miras tarafından, 100 yılı aşkın süredir İstanbul’un yedinci tepesinde bulunan Bulgur Palas’ta açıldı…

Küratörlüğünü fotoğraf sanatçısı Murat Gür’ün üstlendiği retrospektif sergi 1950–60’lı yılların İstanbul’undan ve Türkiye’sinden günümüze sosyo-kültürel izler taşıyan karelerle dolu…

ZAMAN YOLCULUĞU

İki kata yayılan serginin ilk bölümü, sanatçının köklerine ve üretim sürecine odaklanıyor. Burada aile arşivlerinden kişisel belgelere uzanan pek çok unsur bulunuyor. Sanatçının orijinal negatifleri ve temsili karanlık odası da bu katın dikkat çekici bölümleri arasında yer alıyor…

Sergi, 16 Ağustos’a kadar, pazartesi hariç her gün 10:00–19:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Bu bölümde ayrıca Coşkun Aral, İzzet Keribar ve İbrahim Zaman gibi usta fotoğrafçıların sanatçı üzerine kaleme aldığı metinler ve Ertürer’i anlatan kısa bir belgesel de yer alıyor…

İkinci katta ise sanatçının orta format Lubitel makinesiyle çektiği 70 karelik seçki sergileniyor. Bu seçki, yaklaşık 500 fotoğraf arasından yüksek çözünürlüklü taramalarla titizlikle hazırlanmış…

Adapazarı, İstanbul, Bayram Yerinde, Göl Hikayeleri, Emeğin Ritmi ve Soyutlamalar temaları altında gruplandırılan karelerde panayırlar, bayramlar, meydanlar, çocuklar, kadınlar, köylüler, sokak satıcıları, yer yer de soyut fotoğraflar dikkat çekiyor… Hepsi zaman yolculuğuna çıkarıyor ziyaretçileri…