Meksika hükümeti pazar günü ülkenin en çok aranan kartel liderinin öldürüldüğünü duyurmasının ardından, kan gövdeyi götürdü.

ABD istihbaratı ile gerçekleşen Meksika Özel Kuvvetleri operasyonu, Cervantes'i canlı yakalamayı amaçlıyordu. Ancak Cervantes, çatışma sonucu yaralandı ve helikopter ambulansta öldü.

Ülkenin en tehlikeli adamı olarak bilinen Cervantes’in ölümü, kartelin hükümete karşı başlattığı savaşı tetiklediği gibi suç dünyasında da büyük bir güç boşluğu bıraktı.

Uzmanlara göre bu güç boşluğu, saldırıların daha düzensiz ancak daha ölümcül bir hale gelmesine sebep oldu. Kartel, herhangi bir net hedef aramadan herkese saldırıyor.

Hükümet yetkilileri bu operasyonu kartellere karşı yürütülen yeni operasyonların en önemli zaferi olduğunu duyurdu. Ancak sokaklardaki kaos ve ölümler, bu zafere gölge düşürdü.

"El Mencho" olarak bilinen Nemesio Oseguera Cervantes, yıllardan beri Meksika'nın en güçlü kartellerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin elebaşıydı.

Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli'nin lideri El Mencho'nun ABD destekli bir operasyon sonrasında öldürülmesi, kartel ve Meksika hükümeti arasında bir savaş başlattı.

Kartele bağlı olan narko-militanlar dükkanları ve kamu alanlarını yaktı. Aynı anda sivilleri ve pusuya düşürdükleri askerleri infaz ettiler. Sokaklarda onlarca kişinin cesetleri görüldü.

Kartel, kendi içinde "genel seferberlik" ilan ederek zırhlı araçlar ve kamikaze İHA'larla hükümete saldırdı. Havalimanları, ordu tesisleri bombalandı ve yakıldı.

Herkesin merak ettiği şey ise, uğruna ülke yakılan, adı türlü türlü vahşetle anılan bu kartel elebaşı, tam olarak kim?

DÜZGÜN BİR FOTOĞRAFI YOK

Her ne kadar binlerce genç narko-militan uğruna bir ülkeyi yakmaya hazır olsa da, 'El Mencho' hakkında bilinen çok az şey var. Zira Meksika'nın en kanlı kartellerinden birinin elebaşı olan Cervantes, kendini yıllarca gizli tuttu.

60 yaşında öldürülen Cervantes'in en güncel fotoğrafı, 40 yaşlarında ABD tarafından gözaltına alındığında çekilen bir biyometrik fotoğraf. Cervantes, Meksika'nın en kanlı kartelini yönetirken olabildiğince gizli bir yaşam sürdü.

Cervantes liderliğindeki Jalisco Yeni Nesil Karteli ise, son on yılda hızla büyüyerek uyuşturucu üretimi ve satışının en büyük merkezlerinden biri haline geldi.

Cervantes'in bu başarısı ise, kanlı bir iç savaşın ardından geldi. Zira Meksika'da, 30 yaşında Milenio Karteli'ndeki iç savaştan sonra kendi karteli olan CJNG ile kopan ve 10 ayrı karteli yapısını vahşi eylemlerle alaşağı eden Cervantes, Meksika'nın korkulan adamı olmadan önce vahşetin kalbinde yer aldı.

UYUŞTURUCU İLE BAŞLAYAN BİR HAYAT

Nitekim Cervantes'in hikayesi bundan da önce, Meksika'nın Aguililla eyaletindeki esrar tarlalarında başladı. 5 kardeşin en büyüğü olan Cervantes, ilk okul eğitimini tamamlamadı.

Ailesinin avakado tarlalarından vazgeçerek çetelere katılan 14 yaşındaki Cervantes, elinde silahla esrar tarlalarını koruyarak ün kazandı.

Ancak Cervantes için Meksika, yeterli olmadı. 1980'lerde genç Cervantes, sınırı geçerek ABD'ye kaçtı, ve 6 yıl içinde ruhsatsız silah bulundurmak ve hırsızlıktan sınırdışı edildi. Bu durum, Cervantes'in farklı isimlerle ABD'ye dönmesine engel olmadı.

Cervantes, bu sırada Rosalinda González Valencia evlendi. Bu dönemde, ilk çocuğu Jessica Johanna doğdu. Jessica, çiftin üç çocuğunun ilki oldu. Yıllar içinde oğlu Ruben ve ikinci kızı Laisha dünyaya geldi.

26 yaşında yakalanan Cervantes

Bu gelişmenin ardından Cervantes, uyuşturucu üretiminde ilk adımını atarak bacanağıyla birlikte ABD'De kristal üretmeye ve satmaya başladı.

El Mencho lakabını kazanması ise, 26 yaşında Kalifoniya'da uyuşturucu satarken yakalanmasından sonra yaşandı.

Cervantes, son kez ABD'den muebbet hapis tehdidiyle 4 yıl hapis yattıktan sonra sınırdışı edildi ve memleketine döndü. El Mencho'nun estireceği terör, yavaş yavaş başladı.

ADINI KANLA YAZDI

Cervantes, Meksika’ya döndüğünde kendisini tamamen kartel faaliyetlerine adadı. Milenio Karteli bünyesinde hesapçı ve zalim bir yönetici olarak ün kazandı.

Ancak kartel iç savaşları, Cervantes için pek çok şeyi değiştirdi. Sinoloa karteline bağlanan Cervantes, Los Zetas karteliyle savaşarak "Zeta'ların Katili" (El Mata Zetas) kartelini kurdu, ve bu ünvanla anılmaya başladı.

O zamanlar çok daha genç olan sikario, yani narko-militanların oluşturduğu gruplar, Sinaloa bağlantıların rahatsızdı. Birkaç yıl sonra bu sikariolar, Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli bu şekilde kurdu.

Ancak Sinaloa gibi eski kartelleri, CJNG'ye saygı duymayı reddetti. Özellikle Sinoloa kartelinin eski donları genç sikarioları ciddi bulmadı, ancak tehdit olarak gördü.

"Tatsız işlerin adamı" anlamına gelen 'El Mencho', bu dönemde döktüğü kanla lakabını kazandı. El Mencho ve adamlarının yaptığı işkenceler ve mide bulandırıcı infazlar, 2010 ve 2016 arasında internette yayıldı. Kendini kanıtlma derdinde olan kartel, vahşetin dibine ulaştı.

Bölgesel genişleme ve yeni yasa dışı faaliyet alanlarına hızlıca uyum sağlama yeteneği sayesinde grubunu Meksika’nın en baskın suç gücü haline getirdi. Bu esnada düzenli olarak Meksika hükümetine de saldırarak "hükümetin baş düşmanı" olarak anılmaya başladı.

Ancak CJNG'nin yükselişi, ABD sayesinde yaşandı. Rakibi olan Sinaloa Karteli'nin "El Chapo" lakaplı Joaquín Guzmán’ın ABD’ye iadesiyle yaşadığı çöküşten büyük ölçüde beslendi.

Sinaloa içindeki çatışmalar grubu zayıflatırken, El Mencho bu otorite boşluğundan yararlanarak fentanil ticaretinin önemli bir kısmını ele geçirdi.

Özellikle El Chapo’nun oğullarının öldürülmesi ve Sinaloa'nın en güçlü ismi olan İsmail "El Mayo" Zambada’nın yakalanmasıyla sonuçlanan süreçte CJNG, Meksika’nın en kudretli suç organizasyonu konumuna yerleşti.

JALISCO'NUN HÜKÜMDARI

Cervantes, stratejik hamleleriyle fentanil trafiğini kontrol altına alarak örgütün ekonomik ve askeri gücünü pekiştirdi. CJNG, İHA güçleri ve helikoptere dayanan bir hava gücü kurarak askeri bir yapı haline geldi.

Ancak El Mancho'nun liderliği askeri güçle sınırlı olmadı. Jalisco boyunca hükümetin ihmal ettiği altyapı çalışmalarını da sürdüren CJNG, kendini "halkın koruyucusu" ilan etti.

Nitekim bu sözde iyiliğin en önemli sebebi, Jalisco'nun gençlerini örgüte katarak asker yapabilmekti. CJNG'nin yarı-cunta rejimini protesto eden herkes, olabilecek en kanlı şekilde katledildi.

CJNG Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit ve Veracruz'da hüküm sürerkenMorelos, Guerrero ve Michoacán'da ise rakip uyuşturucu gruplarıyla savaştı. Varlıkları Avrupa'dan Asya'ya kadar büyüdü.

Bu dönemde CJGN, 50 milyar dolarlık bir güç toplayarak bölgesinin en güçlü ve ölümcül karteli haline geldi.

Bu dönemde El Mencho, ABD'nin de radarına girdi. Elebaşı (Kingpin) yasasıyla ABD, El Mencho'yu yakalamak için yasal işlemleri hızlandırdı.

El Mencho, hem ABD'nin hem de Meksika'nın hedefine girmesiyle varisi ve sağ kolu olarak oğlu Ruben'i atadı. Ruben, 2016'dan itibaren örgütün fiili eş lideri oldu. Eşi Rosalinda ise CJGN'nin mali işlerinden yükümlü oldu.

Cervantes'in oğlu ve CJGN'nin ikinci lideri, Ruben

2020'de ise El Mencho'nun sağlığı kötüleşmeye başladı. Böbrek kanserine yakalanan El Mencho, kendine bir hastane açtırarak tedaviye başladı. Örgüt liderliğinin yükünü oğlu ile paylaştı.

Bu esnada ABD Başkanı Trump ise El Mencho'yu terörist ilan ederek sınır ötesi ABD operasyonlarının önünü açtı.

EL MENCHO'NUN SONU

Pazar günü gerçekleşen operasyon, kartelin kalesi sayılan Jalisco eyaletindeki Tapalpa kasabasında icra edildi.

Sert yöntemleri ve acımasızlığıyla tanınan liderin ortadan kaldırılması, hükümetin kartellerle mücadelesinde sembolik bir dönüm noktası oluşturdu.

Meksika güvenlik güçleri tarafından yapılan resmi açıklamada, Cervantes’in baskın sırasında yaralandığı ve tıbbi müdahale için Meksika başkentine nakledildiği sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

Operasyonda en az dokuz kartel üyesinin daha öldürüldüğü ve uçakları düşürebilecek kapasitede roketatarlar ile zırhlı araçların ele geçirildiği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin istihbarat desteği sağladığı bu harekatta hiçbir Amerikan askerinin yer almadığı özellikle vurgulandı.

Meksika ordusundan üç personelin yaralandığı operasyon, El Mencho'nun sonu oldu. Ancak CJNG'nin varisi belli olmazsa, Meksika'nın en büyük karteli parçalanarak yeni bir kartel iç savaşı dalgasına sebep olabilir.