ABD ziyaretinde Fox News'e konuk olan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya sorulan sorular gündem oldu.

11 Eylül saldırıları ve El Kaide terör örgütüyle ilgili soruya, o dönemde 19 yaşında olduğunu ve karar alma yetkisi bulunmadığını belirterek, "Bu konu hakkında yanlış kişiye soruyorsunuz." dedi.

"19 YAŞINDAYDIM"

Program sunucusunun, "Sayın Başkan, El-Kaide'nin 3,000 Amerikalıyı öldüren o saldırıları gerçekleştirmesinden dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusu üzerine Suriye Cumhurbaşkanı Şara, saldırılar sırasında henüz 19 yaşında olduğunu ve o dönemde herhangi bir karar alma yetkisine sahip olmadığını belirtti.

Olayla bir ilgisinin olmadığını vurgulayan Şara, "El-Kaide o zamanlar benim bölgemde mevcut değildi. Dolayısıyla bu konu hakkında yanlış kişiye soruyorsunuz," ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜRÜLEN HER SİVİL İÇİN YAS TUTUYORUZ"

Açıklamalarının devamında Şara "Öldürülen her sivil için yas tutuyoruz ve insanların savaştan ne kadar acı çektiğini biliyoruz. Özellikle de savaşın ağır bedelini ödeyen siviller için" ifadelerini kullandı.