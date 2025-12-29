ASTROLOJİ UZMANI YAZARIMIZ ÖNER DÖŞER YENİ KİTABINI ANLATTI, 2026’YI YORUMLADI

ASTROLOJİ uzmanı Öner Döşer, yeni yazdığı Fragman Bitti, Film Başlıyor kitabıyla okurların karşısına çıktı. Kitabında 2026’dan 2033’e geçen sürede dünyayı nelerin beklediğine dair öngörülerine sıralayan Döşer, dikkat çekici bilgiler verdi.

- Öner Bey, önümüzdeki döneme ışık tutacak imzalı kitabınız elimde. Yeni kitabınız hayırlı olsun. “Fragman Bitti Film Başlıyor”, isminden de anlaşılacağı üzere epey ilgi çekecek bir kitap. Kitap içeriği hakkında bilgi verir misiniz bize?

Şimdi öncelikle niye “Fragman Bitti Film Başlıyor” diyoruz? Geçtiğimiz yaz aylarında, 2025 yılında gerçekleşen bazı gezegen geçişleri ile ilgili, ağır hareket eden gezegenlerin geçişleri ile ilgili demiştik ki; yaz aylarına iyi bakın çünkü 2026 yılında bu senaryolar gelişecek. Şimdi o bir dönem üç ay boyunca kendini belli etmeye başladı. 2026’da film başlıyor. Şubat ayından sonra bunu çok daha iyi göreceğiz. Nisan ayından sonra artık tam içinde olacağız ve önümüzdeki en az 7 yıllık, 14 yıllık, hatta 2044’e kadar giden dönemi etkileyecek.

FIRSATLAR VE RİSKLER

- Okuyucular o dönem içerisinde 2038, hatta 2044 yıllarına kadar olan jeopolitik risklerden tutun da lider değişimlerine, hangi bölgelerde savaş riski var vesaire hepsini bu kitapta bulabilecek o zaman.

Evet. Yani bu kitapta aslında bir jeopolitik riskler, dünya politikalarının nasıl dönüşeceği, ekonomik anlamda bizi neler bekliyor, bütün bunları anlatıyorum. Savaş riskleri olan zamanları, ülkeleri değerlendiriyorum. Hangi ülkeler için nasıl riskler veya d-fırsatlar var ve bunlar hangi dönemlere yönelik; bütün bunları tarihlendiriyorum. Esasında yani astroloji tarihle çalışıyor, tarih tekerrürden ibaretse astroloji buradaki tekerrürleri, zamanlamaları veriyor.

- Bir de astrolojik olaylar var; dolunaylar var, yeni aylar var. Bunların insan üzerindeki etkilerinden de tabii ki bahsetmişsiniz.

Aslında 52 haftayı gün gün değerlendirdim. Nerede ne yapılmalı, ne yapılmamalı? Hangi dönem gelişim için uygun, hangi dönem değil? Yani bu kitabı kullanacak olan birisi şimdiden örneğin nisan ayında ya da ağustos ayında herhangi bir tarihte bir şey yapmayı düşünüyorsa, o tarihler için şimdiden bir fikir edinebilir. Yılı şimdiden planlayabilir.

Herkesin anlayabileceği dille kitabı kaleme aldım

- Astroloji bilmeyen kişiler de bu kitaptan faydalanabilecek mi?

Kesinlikle evet. Bilmeyenler de faydalanabilir. Astrolojik açıdan teknik kelimeleri en başta kullansam da bunları açıklarken herkesin anlayabileceği bir dilde anlattım.

Sadece ekonomi, politika veya işte savaş ya da jeopolitik riskler gibi şeylerden bahsetmedim. Gündelik insan hayatını nasıl etkileyecek? Mesela Uranüs İkizler burcuna geçiyor ve önümüzdeki yedi yıl bu burçta seyredecek. Bu zamanda doğan çocukların nasıl etkiler alacağı gibi şeyler. Ya da mesela Neptün Koç burcuna yine 2026’da geçiyor, yaklaşık 14 yıl boyunca bu burçta seyredecek. Bu dönemde doğan çocukların nasıl etkiler aldığı...

SALGIN HASTALIK var MI?

- Yeni doğacak çocukların karakteristik özellikleri neler?

Evet, nasıl jenerasyonlar geliyor? Yani bu ağır hareket eden gezegenlerin burç değiştirmeleri yeni jenerasyonları ve yeni doğacak çocukları çok ilgilendiriyor.

O yüzden onları nasıl etkileyecek; eğitimi nasıl etkileyecek, iletişim, yapay zekâ ya da iklim koşulları ile ilgili nasıl gelişmeler bekliyoruz, salgın hastalıklar bekliyor muyuz? Bu konulara, yani gündelik insan hayatına ilişkin merak uyandıran, herkesin aklındaki soruları cevaplayan konulara değindim.

12 burç için ayrı ayrı tahmin ve tavsiyeler

- Kitabınıza bakarak planlama yapmak mümkün olacak mı?

Evet. Yıl sonuna kadar giden dönemde evlilik, kişisel bakım, parasal girişimler, risk isteyen işlere girişmek, sağlık konularında yine girişimler yapmak için en uygun zamanlar...

Mesela bu kitabın içeriğinde şu var: Şanslı tarihler, olumlu tarihler, olumsuz tarihler. Yani “bu tarihlerde şunlara dikkat edin” de var, “bu tarihleri kullanın, şu alanlarda fırsatlar yakalayabilirsiniz” gibi kullanışlı bilgiler var. Bu kitabın içerisinde gündelik insan hayatının önümüzdeki yıllar içerisinde nasıl değişeceğine yönelik ve hangi sektörlerde yükseliş, hangi sektörlerde düşüş bekleriz; hangi sektörler hangi dönemde daha dikkatli olmalı? Aynı zamanda 12 burca yönelik uzun dönemli bazı tahminler ve tavsiyelere de yer verdim.

2026’da yatırım araçları nasıl bir seyir izleyecek

- Kitapta; iş alanları, eğitim açısından, iş yapma modelleri açısından nasıl bir sürece giriyoruz, hangi sektörlerde önümüz daha açık olabilir, sorularına cevap var. Yatırım tavsiyemiz olmamakla birlikte sizin öngördüğünüz bu gümüşteki artışı gördük, devam edecek mi mesela hocam?

Tabii ki bu bütün emtiaya da değindim. Altın, gümüş, platin, Amerikan doları, Euro, Bitcoin, emlakla ilgili tahminlerimi anlattım. Aynı zamanda efendim BRICS, ASEAN, AVRUPA BİRLİĞİ, NATO gibi toplulukların önümüzdeki dönemde nasıl gelişeceği, borsa, Amerikan borsası, bizim borsamızla ilgili kısa bilgiler, tahminler ve efendim önümüzdeki dönemle ilgili özellikle ülkelerin nasıl etkiler aldığı... Yani pek çok ülkeyi de ilgilendiren kısa paragraflar yaptım. Çünkü yurt dışından da okuyucularımız var ve onlar da merakla soruyorlar: “Almanya’yı neler bekliyor? Hollanda? Efendim işte Polonya? Rusya’da yaşayan da var, Ukrayna’da yaşayan da var, pek çok Avrupa ülkesinde vatandaşlarımız var, Amerika’da yaşayanlar var.” Onları da ilgilendirebilecek pek çok bilgi verdim.