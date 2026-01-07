Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un efsaneleşen romanı Masumiyet Müzesi, Netflix'te dizi olarak yayınlanacak. Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir'in oynadığı dizinin fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ROMAN 60'TAN FAZLA DİLE ÇEVRİLMİŞTİ

2008 yılında yayımlanan ve 60'tan fazla dile çevirilen roman dünya çapında milyonlarca okuyucuya ulaşmıştı. 1970'li yıllarda İstanbul'da geçen hikayede Füsun ve Kemal'in aşkı anlatılıyor. Büyük ilgi gören romanın dizisi de merak konusu oldu.

TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI

Edebiyat dünyasında büyük bir öneme sahip olan romanının dizi uyarlaması Netflix'te yayınlanacak. İlk günden beri merakla beklenen dizinin tanıtımı yayınlandı.

Dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay otururken senaryosunu ise Ertan Kurtulan yazdı. Yapımcılığını ise Kerem Çatay üstlendi. Başrollerde ise son yılların başarılı iki ismi yer alıyor. Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir.

DİZİNİN KONUSU NE?

Dizide İstanbul'un varlıklı ailelerinden birinin oğlu olan Kemal ile yoksul akrabası Füsun arasında yaşanan fırtınalı aşkı işleniyor. Ayrıca dönemin sınıfsal ayrımlarını da gözler önüne seriyor.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

9 bölümden oluşacak olan dizi 13 Şubat 2026 tarihinde yayında olacak. Dizinin tanıtımı ise özel bir video ile duyuruldu.

OYUNCU KADROSU

Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir yanı sıra oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal gibi deneyimli isimler bulunuyor. Ayrıca Hasan Erdem, Zeynep Dinsel, Tolga İskit, Onur Ünsal, Jessica Taşçı, Enes Danış, Eren Kabatepe, Aybike Turan, Tayfun Gül, Cem Bayurgil, Tugay Erdoğan, Ahmet Yalçın, İskender Bağcılar, Neslihan Arslan, Bora Akın ve Cansel Elçin.