Frankfurt formasıyla sezona harika bir giriş yapan Can Uzun gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Alman ekibiyle bu sezon 9 resmi maça çıkan milli oyuncu 6 gol 4 asistlik performansıyla yıldızlaştı.

Frankfurtta müthiş bir performans gösteren Uzun, Milli Takım’da ise henüz yeteri kadar süre alamıyor. Can Uzun'un A Milli Futbol Takımı'nda aldığı süreler Alman basınında gündem oldu. Bundesliga ekibinin konuyla ilgili TFF ile görüştüğü ifade edilirken Bild, Frankfurt'un Can Uzun'u milli maçlara göndermemekle tehdit ettiğini öne sürdü.

21 DAKİKA OYNADI

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'la deplasmanda oynadığı ilk maçın kadrosunda yer almayan Can Uzun, İspanya karşılaşmasında ise yedek soyunsa da süre alamamıştı. Can Uzun dün oynanan ve 6-1'lik tarihi galibiyetin geldiği Bulgaristan maçında 21 dakika süre aldı. Genç futbolcunun milli maçlarda bulduğu süre Alman basınına da konu oldu.

Eintracht Frankfurt'un konuyla ilgili TFF kanadıyla görüştüğü ve Can Uzun'a daha fazla şans verilmesini talep ettiği aktarıldı. Taleplerin karşılanmaması halinde Eintracht Frankfurt'un sert önlemler almaya hazır olduğu ve kulübün, Can Uzun'u artık milli takıma göndermemekle tehdit ettiği bildirildi.