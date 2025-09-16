Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni sezona Eintracht Frankfurt deplasmanında başlarken, sarı-kırmızılı taraftarlar da maç için adeta alarma geçti. Perşembe günü 52 bin kişi kapasiteli Deutsche Bank Park’ta oynanacak karşılaşma öncesi Galatasaraylılara sadece 3 bin kişilik bilet kontenjanı ayrıldı.

KOMBİNE BİLETLER İÇİN KİRALAMA GİRİŞİMİ

Bu sınırlı kontenjana rağmen, Almanya'daki Türk futbolseverler Eintracht Frankfurt’un genel satışa çıkardığı koltuklara yöneldi. Kombine bilet sahibi Alman taraftarlara dahi ulaşan Galatasaraylılar, sezonluk kartları maç günü için kiralamaya çalışıyor.

ALMANLAR UYARILIYOR, TÜRKLER AKINDA

Ev sahibi Eintracht Frankfurt yönetimi, tribün üstünlüğünün kaybedilmesini önlemek adına Alman taraftarları kombine devri konusunda uyarıyor. Ancak Galatasaray taraftarları, yüksek fiyatlara rağmen bilet bulabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

FRANKFURT’TA TÜRK NÜFUSU 200 BİNİ AŞTI

Frankfurt ve çevre şehirlerden Türk taraftarların maça akın etmesi bekleniyor. Resmi verilere göre kentte 200 bini aşkın Türk yaşıyor. Bu da tribünlerde Galatasaraylıların ciddi bir çoğunluğa ulaşma ihtimalini güçlendiriyor.

1992'DE 30 BİN GALATASARAYLI VARDI

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt'un 1992 yılında oynadığı UEFA Kupası eşleşmesinde, yine aynı stadyumda yaklaşık 30 bin Galatasaray taraftarı tribünleri doldurmuştu. Benzer bir atmosferin bu perşembe günü de yaşanması bekleniyor.