Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Fransa Açık'ın (Roland Garros) 13. günündeki tek erkekler yarı final maçında 3 kez grand slam şampiyonu İtalyan tenisçi Jannik Sinner ile 24 grand slam zaferine sahip Sırp raket Novak Djokovic karşılaştı.
Sinner, 3 saat 16 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4, 7-5, 7-6 biten setlerle 3-0 yenerek kariyerinde ilk kez Fransa Açık finaline çıktı ve İspanyol Carlos Alcaraz'ın rakibi oldu.
Son şampiyon Alcaraz ile Sinner'in karşılaşacağı tek erkekler finali, 8 Haziran Pazar günü oynanacak.