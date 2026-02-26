Ankara'da diplomasi dili sertleşti; Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Fransa'nın Türkiye'deki diplomatik temsilciliği, Ukrayna savaşı ve nükleer caydırıcılık tartışmaları üzerinden birbirine girdi.

Rusya Büyükelçiliği, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un basın açıklamalarını Türkçe olarak yayımladı.

Peskov açıklamasında, "özel askeri harekatın" ana hedefinin Ukrayna'nın doğusunda yaşayan ve "ölümcül tehlike altında" olduğu iddia edilen kişilerin güvenliğini sağlamak olduğunu savundu.

Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için siyasi ve diplomatik çözümlere açık olduğunu belirten Peskov, mevcut sürecin "Kiev rejiminin eylemlerine bağlı" olduğunu ifade etti.

Peskov ayrıca, Paris ve Londra'nın Kiev'e nükleer silah verme niyetine ilişkin iddiaların uluslararası hukukun temel ilkelerini açıkça ihlal ettiğini öne sürdü.

FRANSA'DAN İMALI YANIT GELDİ

Tartışmanın fitilini ateşleyen paylaşım ise 1La France en Turquie" hesabından geldi.

Fransa Büyükelçiliği ise Rusya'nın paylaşımını alıntılayarak "Sözüm ona 3 gün sürecek savaşın 5. yılına girdik ve gelin görün ki Rusya hala 'Fransa-Britanya caydırıcılığı bir tehdittir' diye açıklama yapıyor" paylaşımında bulundu.

Paylaşımın sonuna palyaço emojisinin eklenmesi de dikkat çekti.

RUSYA'DA YANIT GECİKMEDİ

Fransız cephesinin bu paylaşımına Rusya ise Fransızca ve Türkçe yayımladığı açıklamayla tepki gösterdi.

Rusya Büyükelçiliği Fransızca ve Türkçe cevap vererek Napolyon Savaşları'nı hatırlattı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Fransa'nın meşhur diplomasisinden geriye kalan tek şeyin sosyal medyada acınası ve zavallı paylaşımlar yapmak olması gerçekten üzücü.

Meslektaşlarımıza Paris'in, 2014'ten beri kendi ülkesinin sivil nüfusunu, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere, katleden Kiev'deki Nazi rejiminin en önemli destekçilerinden biri olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Ama belki de Fransız hükümetini hâlâ rahatsız eden 1812'nin hayaletleridir?"