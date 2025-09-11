Fransa’da Çarşamba gününden beri devam edem protestolarda binlerce gösterici otoyolları kapattı, barikatlar yaktı ve polisle yer yer çatıştı.

Ülkede düşen refah seviyesi ve siyasi atıllıktan şikayetçi olan protestocuların hedefinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, siyasi elitler ve hükümetin kemer sıkma planları vardı.

Ülke genelinde 80 binden fazla polis konuşlandırıldı. Paris’te polis sık sık göz yaşartıcı gaz kullanırken 200’e yakın kişi gözaltına alındı.

Ancak kıvılcımı çakan "Herşeyi Durdur!' hareketinin önü alınamadı. Göstericiler, Fransa sokaklarını birbirine katarken yeni Başbakan Sébastien Lecornu'ya görevinin zorluğunu hatırlattı.

HALKIN İSTEĞİ, KÖKTEN DEĞİŞİM

Gösteriler, bir yılda 4. kez yeni başbakan olarak seçilenm Lecornu’nun göreve başladığı gün siyasal krize yeni bir boyut kattı.

Lecornu selefi Bayrou'nun parlamento tarafından bütçe kesintileri yüzünden gensörü oylaması sonrası görevden alınmasıyla atanmıştı.

Ancak halk için ne Lecornu, ne de Bayrou önemli. Asıl tepki birçok kişi için Macron'a veriliyor. Halk, Başbakan kadar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da istifa etmesini istiyor.

Fransa’nın bütçe açığı Avrupa Birliği sınırının iki katına çıkmış durumda ve kamu borcu milli gelirin yüzde 114’üne ulaşıyor.

Bu bütçe açığı ise, halkın cebinden alınan parayla kapatılıyor. Macron hükümeti, ülke istihdamını etkilemek için büyük şirketlerin vergilerini arttırmak istemediklerini ifade ediyor. Bu durum, halkın öfkesini had safaya çıkardı.

'DAYANAMIYORUZ'

Paris’te lise öğrencileri ve gençler de kalabalığa katıldı. Ülke genelinde 300’den fazla kişi gözaltına alındı. Barikatlar, yanan araçlar yolları kapattı.

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau 200 bin kişinin sokaklara çıktığını söyledi ve hareketi “önemli” bulduğunu ancak “ülkeyi felç etmeyi başaramadıklarını” söyledi.

Bu sözlere karşılık, Paris’in Gare du Nord istasyonun önünü kapatan gençler Macron karşıtı sloganlar attı.

AFP'ye konuşan Sorbonne öğrencisi Emma Meguerditchian, “Biz buradayız çünkü artık dayanamıyoruz” diyerek hükümet değişimi talep etti.

SARI YELEKLİLER AKILLARDA, DİLLERDE DEĞİL

Ülkenin batısında Nantes’ta lastikler yakılarak otoyol kapatıldı, Rennes’de bir otobüs ateşe verildi. Montpellier’de polis barikat kuranları dağıtmak için gaz kullandı.

Paris’in merkezinde Chatelet çevresinde çatışmalar çıktı ve bir binada yangın çıktı. Hareket sık sık 2018’de vergiler ve hayat pahalılığı nedeniyle başlayan “Sarı Yelekliler” protestolarıyla kıyaslanıyor.

Ancak gençlerin çoğu, bu kıyaslamayı da reddediyor. Sokaklara dökülen protestocular arasında şimdiki slogan, "bize kötü bir dünya bıraktılar, değiştireceğiz" oldu.