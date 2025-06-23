Başkent Paris’te polis en az 13 vaka tespit etti. Paris Emniyet Müdürü Laurent Nuñez, CNews kanalına yaptığı açıklamada olayları “son derece ciddi” olarak nitelendirdi ve sosyal medyada kadınlara yönelik iğneyle saldırı çağrılarının yapıldığını hatırlattı. Bu çağrıları “tam anlamıyla aptalca” sözleriyle kınadı.

ARKASINDA NE OLDUĞU HENÜZ NET DEĞİL

İçişleri Bakanlığı, saldırıların arkasında ne olduğunun henüz netleşmediğini ancak olasılıklar arasında tarihî bilinç kaybı ilaçları olan Rohypnol veya GHB gibi maddelerin kullanılmasının da bulunduğunu açıkladı. Bu tür maddeler bireyleri sersemletip savunmasız hale getirerek cinsel saldırılara açık hale getirebiliyor.

Saldırılar çoğunlukla kol, bacak veya kalça bölgelerine yapıldı. Olayların ardından mağdurlarda halsizlik, baş dönmesi gibi belirtiler görüldüğü bildirildi. CNN’e konuşan İçişleri Bakanlığı sözcüsü, “Bunu çok ciddiye alıyoruz. Toksikoloji testleri yapılıyor ve soruşturmalar sürüyor” dedi.

FESTİVAL ÖNCESİ SOSYAL MEDYADA UYARI YAPILMIŞTI

Festival öncesinde feminist influencer Abrège Soeur, sosyal medyada kadınlara yönelik iğneli saldırılar yapılacağına dair çağrıların dolaştığını açıklayarak dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Hafta sonu boyunca ülke genelinde yüz binlerce insanın sokaklara çıktığı festivalde, Paris’teki kalabalıklar için yetkililer “alışılmadık yoğunlukta” tanımını yaptı. Nuñez’e göre Paris’teki kalabalık sayısı normalin 3 ila 4 katı fazlaydı.

Sadece iğneli saldırılar değil, genel güvenlik sorunları da festivale damga vurdu. Cumartesi gecesi boyunca ülke genelinde 371 kişi gözaltına alındı, bunların yaklaşık 90’ı Paris’te gerçekleşti.