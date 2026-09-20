Fransa’da bir market zincirinin mağazalarında satılan SIMPL marka domates konservesinin bir partisindeki ürünler geri çağrıldı. Geri çağırmanın, ürünlerde Datura bitkisine ait tohumların bulunma riski olduğu açıklandı. Geri çağırma kararı 18 Eylül 2026'da yayımlandı. BİR PARTİDE ÇIKTI Resmi kayda göre geri çağırmanın, 800 gramlık ürünlerin L25252 parti numarasını taşıyan konserveler için geçerli olduğu belirtildi.. Ürünlerin GTIN kodu 3560070479467, tavsiye edilen tüketim tarihi ise 31 Aralık 2028 olarak açıklandı. Konservelerin 7 Nisan-17 Eylül 2026 tarihleri arasında satışa sunulduğu belirtildi. Geri çağırma kapsamındaki ürünlerin tüketilmemesi ve satın alındıkları satış noktasına iade edilerek ücretin geri alınması istendi. DATURA NEDİR? Datura’da bulunan tropan alkaloidlerinin zehirlenmeye neden olabileceği; ağız kuruluğu, görme bozukluğu, kalp atışında hızlanma, kafa karışıklığı ve halüsinasyon gibi belirtilere yol açabileceği bildirildi.

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