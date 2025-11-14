Real Madrid'in golcüsü Mbappe, Fransa Milli Takımı kampından ayrıldığı için Azerbaycan'a karşı Fransa Milli Takımı formasıyla forma giyemeyecek .

Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama göre; Mbappe'nin sağ ayak bileğinde iltihaplanma olduğu ve Madrid'e döndükten sonra en kısa sürede testlerden geçeceği belirtildi.

Mbappe'nin İspanya'nın başkenti Madrid'e dönme kararı, Fransız Milli Takımı tarafından, oyuncunun ayak bileğinde yaşadığı sürekli rahatsızlık nedeniyle alındı.

Fransız forvet, perşembe günü Ukrayna'ya karşı Fransa Milli Takımı'nı 4-0'lık ezici bir zafere taşıdı ve attığı iki golle takımının bir sonraki Dünya Kupası'na katılmasını garantiledi.

Maçın sonunda Mbappe sağ ayak bileğinde bir rahatsızlık hissetti. Sakatlanan bölgede yapılan ilk muayenenin ardından, Fransız Futbol Federasyonu ve milli takım sağlık ekibi, oyuncunun Madrid'e dönmesi gerektiğine karar verdi.