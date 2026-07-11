Fransa'da orman yangınlarına yönelik soruşturmalar kapsamında 22 farklı vilayette operasyon düzenlendi. Yetkililer, yangınları çıkardıklarından şüphelenilen 32 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Laurent Nunez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını sahada sürdürdüğünü belirtti. Nunez, yürütülen soruşturmalar kapsamında 22 vilayette yangın çıkardığı değerlendirilen 32 şüphelinin gözaltına alındığını ifade ederek, bu tür eylemlerin ciddi sonuçlara yol açtığını ve itfaiye ekiplerini büyük risk altına soktuğunu vurguladı. İçişleri Bakanı, yangınlara neden oldukları iddia edilen kişilerin adalet önünde hesap vereceğini belirterek, kamu güvenliğini tehdit eden bu tür eylemlere karşı kararlılıkla mücadele edileceğini kaydetti. Fransız yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle orman yangını riskinin yüksek seyrettiğine dikkat çekerken, vatandaşlara da yangınlara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

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