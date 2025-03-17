Fransız Avrupa Parlamentosu Üyesi Raphaël Glucksmann, ABD'nin "zorbalardan yana taraf tuttuğunu" söyleyerek New York'taki Özgürlük Heykeli'nin geri alınması gerektiğini öne sürdü.

Sosyalistler ve Demokratlar grubuna mensup Glucksmann, partisinin bir toplantısında yaptığı konuşmada, "Zorbalardan yana taraf tutan Amerikalılara, bilimsel özgürlük talep eden araştırmacıları işten çıkaran Amerikalılara sesleniyoruz: Bize Özgürlük Anıtı’nı geri verin" ifadelerini kullandı.

Yerel medyaya göre, Glucksmann konuşmasını, “Size (Özgürlük Heykeli'ni) bir armağan olarak verdik ama anlaşılan ona değer vermiyorsunuz. Burada bizimle kalsa daha iyi olur” sözleriyle sürdürdü.

Glucksmann’ın çıkışı, Washington’ın Ukrayna’ya yaptığı yardımları geçici olarak durdurma kararına bir tepki olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya karşı tutumunun yumuşak olduğu yönündeki düşünce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer otoriter liderlere yönelik hayranlığı ve Ukrayna Başbakanı Volodimir Zelenski’yi alenen küçük düşürmesi Avrupa’da endişeyle karşılanıyor.

Yardımların tekrar Kiev’e ulaşmasına rağmen, Trump yönetiminin politikaları Avrupa’da güvensizliği artırmış durumda.

'İŞTEN ÇIKARDIKLARINIZI BİZE VERİN'

Glucksmann, daha ciddi bir tonda, Trump yönetiminin bilim insanlarını işten çıkarmasının Fransa için bir fırsat yaratabileceğini savundu.

“Amerikalılara ikinci olarak şunu söyleyeceğiz: Eğer en iyi araştırmacılarınızı, ülkenizi dünya lideri yapan özgür düşünceli insanları işten çıkarmak istiyorsanız, biz onları memnuniyetle karşılayacağız” dedi.

Özgürlük Anıtı'nın kaidesinde yazılı olan ünlü dizede "Bana yorgunlarınızı, yoksullarınızı verin" ifadeleri yer alıyor.

Trump yönetimi ise kitlesel sınır dışı işlemleri planlıyor ve birçok ülkeye seyahat kısıtlamaları getirmeyi değerlendiriyor.