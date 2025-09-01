Almanya'nın ardından Türk nüfusunun Avrupa'da en yoğun bulunduğu ülke olan Fransa'da ilkokul öğretmenleri, Türk öğrencilerin hızlıca Fransızca öğrenmesi karşısında şaşkınlık yaşıyor.



Ural-Altay dil ailesine ait olan Türkçe ile Hint-Avrupa dil ailesine ait olan Fransızca arasında görünürde bir bağlantı bulunmasa da, Türk öğrencilerin erkenden Fransızca konuşabilmesinin arkasında tarihsel ortak süreç bulunuyor.



EN BÜYÜK NEDEN KELİME ETKİSİ



Bugünlerde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede ikincil dil İngilizce olarak kabul edilse de, Cumhuriyet öncesi dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci dili Fransızcaydı.



Diplomaside ve yüksek zümre arasında konuşulan Fransızca, zamanla birçok Fransızca kelimenin Türkçeye entegre olmasına neden oldu. Günümüzde yaygın olarak kullandığımız pantolon, şoför, otobüs, garaj, bilet, komşu (compagne), asansör, balkon, tuvalet, vizyon gibi yüzlerce kelime dilimize Fransızcadan geçmiştir.



ERKEN YAŞTA EĞİTİM



Türk çocukların Fransızcayı kolay öğrenmesinin arkasında yatan bir başka neden de ülke genelinde bulunan 800 bin Türk'ün uzun süredir yerleşik bir hayat yaşaması.



Fransa'da okula başlayan Türk çocuklarının büyük bölümü, zaten Fransa'da doğdukları için ülkedeki kültüre ve dile adapte olmakta hiçbir zorluk yaşamamakta.



Aile içerisinde Türkçe konuşulan evlerde ise Türk çocuklarının Fransızcada yaşadığı aksaklık, çoğunlukla 6 yaşında başlanılan ilkokul süreciyle birlikte sona eriyor.





