Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı ile İran’ın misillemesi sonrası Orta Doğu’da yaşayanan gelişmeler üzerine, Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle’ün Akdeniz’e hareket etmesi emrini verdiğini belirtmişti.



Hamaney'in öldürülmesini 'olumlu' mesajlarla karşılayarak İran'a karşı cephe alan Fransa, bu kez İran'dan BAE'ye gönderilen İHA'ları savaş uçaklarıyla yok ettiğini duyurdu.



'İRAN'A AİT İHA'LARI VURDUK'



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransız savaş uçakları Rafale aracılığıyla İran'dan fırlatılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alan İHA'ların imha edildiğini açıkladı.