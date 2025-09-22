Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Filistin devletini tanımak için daha fazla bekleyemeyeceklerini söyleyen Macron, Gazze'de olanların hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını da sözlerine ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, iki devletli çözüm için her şeyin yapılması gerektiğini dile getirdi.

"Fransa’nın Orta Doğu’ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa’nın bugün Filistin Devleti’ni tanıdığını ilan ediyorum" ifadesini kullanan Macron, bu tanımanın "Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail’in haklarından bir şey eksiltmeyeceği" ve İsrail’in güvenliğine de hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu.

DÜN DÖRT ÜLKE AÇIKLAMIŞTI

Dün (21 Eylül Pazar) İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'den ilk adımlar gelmişti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu dört ülkenin ardından bugün (22 Eylül Pazartesi) de Malta hükümeti, Filistin'i resmen tanıdıklarını açıkladı.