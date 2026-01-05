Paris'teki bir mahkeme, pazartesi günü Fransa’nın First Lady'si Brigitte Macron’a siber zorbalık yapmaktan 10 kişiye hapis cezası verdi

Bu kişiler Brigitte Macron’un "erkek olarak doğan transseksüel bir kadın olduğu yönünde asılsız iddialar yaymakla" suçlanıyordu.

Macron çiftini magazin gündeminden düşürmeyen bu iddialar, özellikle Brigitte Macron'u rahatsız ediyordu..

Özellikle Brigitte Macron’un aslında ağabeyi Jean-Michel Trogneux olduğu yönündeki iddialar, 72 yaşındaki First Lady'i kızdırıyordu.

SÖYLENTİLERİN CEZASI HAPİS

Aralarındaki 24 yaş farkı nedeniyle yıllarca çeşitli hakaretlere maruz kalan çift son dönemde söylentilere karşı hukuki yollara başvurmaya başladı.

Pazartesi günü çıkan bu karar aynı zamanda Brigitte Macron’un benzer iddialarda bulunan Amerikalı fenomen Candace Owens’a karşı yürüttüğü hukuk mücadelesinde de önemli bir zafer niteliği taşıyor.

Mahkum edilen sekiz erkek ve iki kadın Brigitte Macron’un cinsiyeti ve özel hayatı hakkında kötü niyetli yorumlar yapmaktan suçlu bulundu.

Mahkeme bu kişilere sekiz aya kadar ertelenmiş hapis cezaları verdi. Pazar gecesi TF1 kanalına konuşan Brigitte Macron siber zorbalara karşı mücadelesini savunurken bu davanın başkaları için örnek teşkil etmesini dilediğini belirtti.