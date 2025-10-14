2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, 8 maçla devam etti.

Elemelerde A, B, D ve J gruplarında 8 maç oynandı.

D Grubu'nda İzlanda sahasında ağırladığı Fransa ile 2-2 berabere kalarak gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. Ev sahibi ekibin gollerini 39. dakikada Victor Palsson ve 70. dakikada Kristian Nökkvi Hlynsson atarken, grup lideri Fransa'nın gollerini 63. dakikada Christopher Nkunku ve 68. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "İzlandalılar 2 şut çekti, 2 gol attı. Beni delirten şey ise yediğimiz ikinci golde savunmada fazla önde yakalanmamız" ifadelerini kullandı.

A Grubu'nda ise Almanya, deplasmanda karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 31. dakikada Nick Woltemade'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Slovakya-Lüksemburg: 2-0

Kuzey İrlanda-Almanya: 0-1

B Grubu:

Slovenya-İsviçre: 0-0

İsveç-Kosova: 0-1

D Grubu:

Ukrayna-Azerbaycan: 2-1

İzlanda-Fransa: 2-2

J Grubu:

Galler-Belçika: 2-4

Kuzey Makedonya-Kazakistan: 1-1