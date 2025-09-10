Fransa, 1 yılda dördüncü kez yeni başbakanını Sebastien Lecornu'yu karşıladı. Ancak şiddetli protestolarıyla ünlü ülke bu karşılamayı da adetlerine uygun yaptı.

Fransız sosyal medyasında "Herşeyi Bloke Edin!" sloganı altında toplanan göstericiler, Fransa'nın büyük şehirlerinde sokaklara indi. Özellikle Paris'te binlerce gösterici polisle karşı karşıya geldi.

Protestolar, 4 Başbakan'ın istifa etmesine sebep olan 2026 yılı bütçe planlamasının çözümsüzlüğe takılması sebebiyle tetiklendi.

Bugün yemin ederek göreve başlayan başbakan, "geçmiş hataları tekrar etmeyeceğine" yemin etti. Ancak protestocular, eski Savunma Bakanı Lecornu'nun Başbakan olarak atanmasını "halka atılmış bir tokat" olarak değerlendiriyor.

Göstericiler, Macron hükümetini halkı hiçe sayarak zengin işinsanlarını desteklemekle suçluyor. Protestocular Macron'un da istifasını talep ediyor.

Protestocular ulaşım, eğitim, gıda ve hatta sağlık servislerinin önünü keserek ülkeyi kilitlenmenin eşeğine getirdi. Paris hastenesinde grev başladı.

Protestocular yollara barikatlar döşeyerek araçların geçişini engelledi, metro girişlerini kapayarak toplu taşımanın da kilitlenmesine yol açtı.

Paris polisi ise hızla harekete geçti. Protestolara müdahale eden polis güçleri en az 200 kişiyi gözaltına aldı.

Ancak polis protestoların önüne geçemedi. Protestocular Paris'teki içişleri binasının önünde protestolarına devam etti. Binanın camları taşlandı.

Protestolar Marsilya ve Lyon gibi büyük şehirlerde de gerçekleşti. Yüzlerce protestocu, hükümetin attığı adımlara karşı bir araya geldi.