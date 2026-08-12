Fransa'da Val-de-Marne vilayetinde tüberküloz vakalarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bölgesel Sağlık Ajansı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen ayın sonunda vilayete bağlı Ivry-sur-Seine kentinde bir kişide tüberküloz tespit edildiği belirtildi.

İKİ KİŞİDE DAHA RASTANDI

Vakayla temas eden kişilerin belirlenmesi için sağlık soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında vilayetteki iki kişide daha aynı hastalık saptandı. Bu kişilerde görülen tüberküloz türünün çok bulaşıcı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Tüberküloz, "Mycobacterium tuberculosis" isimli bakterinin solunum yoluyla vücuda girmesi sonucu başta akciğerler olmak üzere organlarda iltihaplanmaya yol açan, toplumda "verem" olarak da bilinen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı "2025 Küresel Tüberküloz Raporu"na göre, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan tüberküloza her yıl 10 milyon kişi yakalanırken, 1 milyondan fazlası hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

Genellikle akciğerleri etkileyen hastalık, hasta tedavi edilmediğinde ölümcül olabiliyor. DSÖ'nün önerilerine uygun şekilde tedavi edilen hastaların yaklaşık yüzde 90'ı sağlığına kavuşuyor.