Fransa Başbakanı Sébastian Lecornu Pazar günü ülkenin yeni kabinesinin kurduktan 17 saat sonra istifa etti. Yeni Başbakan görevine bir ay dayanabildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Marcron'un "ülkenin bölündüğü bir dönemde" atadığı Başbakan, bir yıl içinde istifa eden dördüncü Fransa Başbakanı oldu. Macron, istifayı kabul etti.

Paris borsası istifanın açıklamasından saniyeler sonra yüzde 2'den fazla düştü. Euro ise Dolar'a karşı aniden çakıldı, altın ise yükseldi.

Bu esnada sağcı Ulusal Birlik Partisi, Macron'a Meclisi feshetme çağrısında bulundu. Lecornu'nun Türkiye saatiyle 11:45'te halka sesleneceği duyuruldu.

FRANSA HÜKÜMET KURAMIYOR

Fransa, yaklaşık bir yıldır protestolarla çalkalanırken hükümet kuramıyor. Lecornu'nun kurduğu kabine de büyük eleştiriler almıştı.

Fransa'yı sarsan temel sorun, hükümetin bütçe çıkartamaması. Halka ağır vergiler yüklerken milyarderlere vergi rahatlığı sunan bütçe tasarıları zorla geçirilmeye çalışıldı ancak defalarca başarısız oldu. Bu süreçte Lecornu dahil 4 Başbakan istifa etti.

Lecornu'nun yemin töreninde ise Fransa'nın büyük şehirlerinde yüzbinlerce kişi hükümeti protesto etmiş ve Macron'un istifasını talep etmişti.

Lecornu'nun yerine kimin geçeceği henüz belirlenmedi. Macron'un kendi partisinden bir ekonomisti seçmesi bekleniyor.