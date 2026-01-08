Fransız çiftçiler yaklaşık 100 traktörle Paris'in merkezine girerek Fransa'nın başkentinde tarihi yapıları trafiğe kapattı.

Çiftçiler, Avrupa Birliği ile Güney Amerika ülkeleri arasındaki ticaret anlaşmasını protesto etti.

Polisin başkent sınırında kurduğu barikatları aşan eylemciler Eyfel Kulesi ile Zafer Kemeri gibi önemli noktaların önünde toplandı.

İçişleri Bakanlığı yaklaşık 20 traktörün şehir merkezine ulaştığını ve bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Çiftçiler, polisin tüm engelleme çabalarına rağmen seslerini duyurmak için Paris sokaklarında kararlılıkla ilerlemeye devam etti.

'SESİMİZİ DUYURMAK İSTEDİK'

Kırsal Koordinasyon birliği tarafından organize edilen bu protesto dalgası, Latin Amerika'dan ucuz tarım ürünleri alınmasını öngören Mercosur anlaşmasını protesto ediyor.

Çiftçiler Mercosur anlaşmasının kendi geçim kaynaklarını yok edeceğini ve yerel üretimi bitireceğini savunuyor.

Lot-et-Garonne bölgesinden sendika başkanı José Perez, "Biz taleplerimizi, gücü elinde bulunduran kişilere çok daha yakın bir noktada haykırmak istedik. Bu gösteri aslında çok güçlü bir semboldür" dedi.

Ayrıca çiftçiler sığırlarda görülen salgın hastalıklara karşı alınan hükümet önlemlerine karşı da büyük bir öfke besliyor. Hayvanlarını aşıtlamaya güçlerinin yetmediğini belirtiyor.

AVRUPA, ANLAŞMAYI İSTİYOR

Avrupa Birliği bu hafta müzakerelere hız verdi. Protesto edilen anlaşmanın önümüzdeki pazartesi günü Paraguay'da imzalanabileceği söyleniyor.

Almanya gibi ülkeler Fransa ile Polonya'nın sert itirazlarını geçersiz kılarak anlaşmayı onaylatmaya çalışıyor.

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard ise ülkesinin bu anlaşmaya kesinlikle karşı olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Genevard yaptığı değerlendirmede "Bu ticaret anlaşması sığır eti ile tavuk ve şeker üretiminin yanı sıra etanol ile bal üretimi için de büyük bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Başkent genelinde geniş güvenlik önlemleri alınırken çiftçiler Ulusal Meclis önünde toplanmak için çağrılarını sürdürüyor.