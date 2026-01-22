Fransa'nın önde gelen sendikalarından CGT tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, Societe Generale yönetiminin kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdiği belirtildi.

Sendika, banka yönetiminin sendika temsilcilerini toplantıya çağırarak yeniden yapılanma planını sunduğunu ifade etti. Yapılan açıklamada, "Yönetim, 1.800 iş kaybıyla sonuçlanacak planı paylaştı. Ancak bu süreçte çalışanlar için emeklilik veya doğal ayrılma gibi süreçleri kapsayan özel bir destek planı öngörülmüyor" denildi.

BANKA YÖNETİMİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Konuyla ilgili görüşü sorulan Societe Generale yetkilileri, şu aşamada bir yorum yapmaktan kaçındı. Bankacılık çevreleri, yönetimin konuyla ilgili resmi açıklamasını bugün yapmasını bekliyor.