BNP'nin Emtia Strateji Direktörü Wilson, altın ve gümüş piyasasına yönelik açıklamalarda bulundu. Wilson, altın-gümüş rasyosunun, 80'lerdeki iki yıllık ortalamasının hala altında olmasına rağmen, toparlandığını kaydetti. Bloomberg TV'de yaptığı açıklamada Wilson "Altın bana bir şekilde mantıklı geliyor, gümüş ise aynı şekilde risk koruması sağlamıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Wilson, altın fiyatlarındaki görünümün Polonya başta olmak üzere merkez bankalarının devam eden alımlarıyla da desteklendiğini söyledi. Wilson ayrıca, külçe altın için ETF girişlerinin de istikrarlı kaldığını, geçen haftaki düzeltme esnasında kısa bir düşüş yaşadıktan sonra tekrar yükseldiğini kaydetti.

Deutsche Bank ve Goldman Sachs dahil birçok banka ve varlık yöneticisi, uzun vadeli talep etkenleri sebebiyle altının toparlanacağına inanıyor. Resmi talebin güçlü olduğunu vurgulayan Çin Merkez Bankası da Ocak ayında altın alımlarını 15. aya uzattı.

Gümüş fiyatları ise, özellikle Asya'daki güçlü fiziki alımlar nedeniyle son birkaç ayda aşırı dalgalanma gösterdi. Fakat, metal arzının Avrupa ve Asya'ya kaymasıyla fiziksel piyasada yumuşama belirtileri görülmeye başlandı. Wilson'a göre, yaklaşan Ay Yeni Yılı tatili, Çin'de gümüş talebini daha da düşürebilir.

