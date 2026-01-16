Le Monde, bugünkü sayısında İstanbul’daki organize suç yapılanmalarına geniş yer ayırdı. Nicolas Bourcier imzalı haberde, gençlerden oluşan çetelerin özellikle sentetik uyuşturucu ticareti sayesinde güç kazandığı, sokak hâkimiyetini artırdığı ve şiddetin giderek tırmandığı vurgulandı. Analizin çıkış noktası ise Silivri Cezaevi yerleşkesinde görülen ve kamuoyunda “Daltonlar davası” olarak bilinen yargılama süreci oldu.

SİLİVRİ'DEKİ DURUŞMA KAOSA SAHNE OLDU

23 Aralık 2025’te karar duruşması yapılan davada mahkeme salonu kısa sürede kontrolden çıktı. Kararın açıklanmasının ardından sandalyeler havada uçuştu, jandarmalara saldırdılar. Güvenlik güçleri biber gazı ve copla müdahale ederken, hâkimler salonu yan kapıdan terk etmek zorunda kaldı. Le Monde, bu görüntülerin yeni kuşak çetelerin ulaştığı şiddet düzeyini gözler önüne serdiğini yazdı.

362 SANIĞIN YAŞ ORTALAMASI 20

Aylar süren soruşturmanın ardından açılan davada 362 kişi yargılandı. Sanıkların yaş ortalamasının 20 olduğu, yaklaşık üçte birinin reşit olmadığı belirtildi. Örgütün liderleri olarak gösterilen Bahadır Akdağ ve Zafer Boyun’a 12’şer kez müebbet hapis cezası verildi. Diğer sanıklar için 1 yıldan 700 yıla kadar değişen hapis cezaları hükme bağlandı. Yaklaşık 60 sanık beraat ederken, 34 kişinin dosyası firari olmaları nedeniyle ayrıldı.

"TİMOCAN" DETAYI VE KONSOLOSLUK SALDIRISI

Gazete, örgütün önde gelen isimlerinden 21 yaşındaki Ahmet Mustafa Timo’nun (“Timocan”) Irak’tan MİT operasyonuyla iade edilmeden önce İstanbul’daki Irak Başkonsolosluğu’na yönelik silahlı saldırıyla gündeme geldiğini hatırlattı. Olayın, iktidara yakın medya organlarında dahi yer bulmasının dikkat çekici olduğu vurgulandı.

SENTETİK UYUŞTURUCU ÇETELERİ BÜYÜTÜYOR

Le Monde’un aktardığına göre, yeni nesil çetelerin en büyük gelir kaynağı sentetik uyuşturucular. Araştırmacı-yazar Sadık Güleç’in “Yeni Nesil Çeteler” adlı çalışmasına atıf yapılan haberde, Daltonlar, Kırmızı Kitlerler, Casperlar, Şirinler ve Çirkinler gibi grupların toplam üye sayısının yaklaşık 5 bine ulaştığı belirtildi. Türkiye genelinde ise 49 aktif suç çetesinin tespit edildiği ifade edildi.

ÇOCUKLAR ÖN SAFLARDA

Haberde, reşit olmayan gençlerin çeteler için “stratejik” bir avantaj sağladığına dikkat çekildi. Sosyal medya, futbol taraftar grupları ve ıslah evleri üzerinden örgütlenen bu gençlerin, daha hafif cezalarla karşılaşmaları nedeniyle operasyonların önüne sürüldüğü belirtildi. Bazı üyelerin bu durumu “kamikaze dronları” olarak tanımladığı aktarıldı.

RAKAMLARLA TABLONUN AĞIRLIĞI

Resmi verilere göre, son 10 yılda suça karışan çocuk sayısı 100 binden 202 bine çıktı. Kasım 2025 itibarıyla cezaevlerinde bulunan çocuk sayısı 4 bin 682’ye ulaştı; bu rakam Fransa’nın yaklaşık altı katı. 2023-2024 eğitim yılında 218 binden fazla çocuk okulu terk etti. Uyuşturucuya başlama yaşının ise 14’e kadar düştüğü kaydedildi.

UZUN VADEDE BÜYÜK RİSK

Boğaziçi Üniversitesi’nden sosyolog Tuna Kuyucu, Le Monde’a yaptığı değerlendirmede, gençler arasındaki şiddet artışının uzun vadede Türkiye’yi Brezilya ve Meksika benzeri bir tabloyla karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu. Haberde, bu kıyaslamanın cinayet oranları açısından abartılı görünse de mevcut göstergelerin iyimserlik sunmadığı belirtildi.

SOSYAL MEDYA, SİYASET VE ULUSLARARASI BOYUT

Le Monde, çete üyelerinin sosyal medyada son derece görünür olduğunu, buradan propaganda yaptıklarını, rakiplerini takip ettiklerini ve bağlantılar kurduklarını yazdı. Bazı grupların yerel siyasi protestolarda da görüldüğü, hatta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek eylemlerine katılan çete üyeleri olduğu iddialarına yer verildi. Aralık 2025’te Berlin’de Daltonlar’a atfedilen silahlı villa saldırısının ise uluslararası suç çevrelerinde yankı uyandırdığı aktarıldı.