

Sonbaharın en iyi çorbalarından olan "Şimdiye Kadarki En İyi Çorba!" ödülüne layık görülen bu 5 yıldızlı bu tarif, sezonu başlatmak için birebir.

Tarif dünyada en iyisi olarak biliniyor. İşte Fransız Soğan. Yani Tennessee Soğan Çorbası

Tennessee Soğan Çorbası Nedir ve Nasıl Yapılır?

Havalar soğumaya başladığında Fransız Soğan Çorbası'nı mutfaklarda kaynamaya başlıyor. Başta Fransızlar olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinin de adeta vazgeçilmez sonbahar çorbalarından biridir. Fakat duymayanlar için tarifi oldukça kolay.

Güveç tabaklarında basit malzemelerle yapılan bu çorba lezzetli olmasından dolayı kusursuz bir tarif olarak adlandırılıyor. Aslında malzemeleri ile çorbaya benzese de katkıdır ve fırında yapılır.

MALZEMELER

Pişirme spreyi (fırın kabını yağlamak için)

1,5 kilo tatlı soğan (Vidalia soğanı varsa tercih edin), halka halka doğranmış

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru hardal tozu

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı isli kırmızı toz biber

1/4 çay kaşığı acı kırmızı biber (isteğe bağlı)

1 su bardağı rendelenmiş hafif çedar peyniri (ikiye bölünmüş)

1 su bardağı rendelenmiş füme Gouda veya çedar peyniri (ikiye bölünmüş)

1/3 su bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri

4 yemek kaşığı küp doğranmış tuzsuz tereyağı

Üzeri için kıyılmış taze maydanoz (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Soğanları Baharatlayın

Fırını 175°C’ye ısıtın. Ve fırın kabını pişirme spreyiyle yağlayın.

Dilimlenmiş soğanları büyük bir kaseye alın. Üzerine tuz, kuru hardal tozu, sarımsak tozu, isli kırmızı biber ve isteğe bağlı acı biberi ekleyin. Soğan halkaları baharatlarla iyice karışana kadar elinizle veya kaşıkla karıştırın.

KAT KAT DİZİN

Soğanların yarısını fırın kabına yayın.

Üzerine çedar ve Gouda peynirinin yarısını serpin.

Kalan soğanları ikinci kat olarak ekleyin.

Üzerine kalan çedar ve Gouda peynirini serpiştirin.

Parmesan peynirini de eşit şekilde yaydıktan sonra tereyağı küplerini her yere gelecek şekilde ekleyin.

FIRINDA PİŞİRME

Kabı alüminyum folyo ile kapatın.

Önceden ısıttığınız fırında 45 dakika kadar pişirin. Bu sürede soğanlar yumuşayacak ve peynirler erimeye başlayacak.

Folyo kapağını çıkarın ve peynirlerin üzeri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika daha pişirin.

Servis etmeden önce isteğe bağlı olarak ince kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.

SERVİS

Yemeği fırından çıkardıktan sonra sıcak servis etmek daha lezzetli olmasını sağlar. Yemekten artanları kapaklı bir tencere ya da kapta 4 gün boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz. Servis etmeden önce ise fırınınızı ısıtmayı

Artanları kapaklı bir kapta buzdolabında 4 güne kadar saklayabilirsiniz. Servis etmeden önce fırında ısıtın.