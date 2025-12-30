Fransa’nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Les Echos, Türkiye’de son dönemde artan altın yatırımlarını mercek altına aldı. Gazete, yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlik ortamında Türk halkının fiziki altına yöneldiğini ve birikimlerin önemli bölümünün finans sistemi dışında tutulduğunu yazdı.

Les Echos’ta yer alan değerlendirmede, Türkiye’de altına olan eğilimin son derece güçlü olduğu vurgulandı. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve tasarruf araçlarına duyulan güvensizlik nedeniyle altının yeniden “en güvenli liman” olarak öne çıktığı ifade edildi. Gazeteye göre bu eğilim yalnızca son yıllara özgü değil Türkiye’de altın biriktirmenin uzun yıllardır süregelen geleneksel bir alışkanlık olduğu belirtildi.

FRANSIZ GAZETESİ YAZDI: ALTINLAR EVLERDE TUTULUYOR

Les Echos’a göre Türkiye’de satın alınan altınların önemli bir bölümü bankalar yerine evlerde saklanıyor. Yastık altı olarak adlandırılan bu birikimlerin kasalarda, gizli bölmelerde ya da evin farklı alanlarında muhafaza edildiği aktarıldı. Gazete, bu tercihin yalnızca ekonomik nedenlerle değil, aynı zamanda kültürel bir refleksle açıklanabileceğine dikkat çekti.

UZMANLARA GÖRE: BU SADECE YATIRIM DEĞİL

Uzmanlar ise altının Türkiye’de yalnızca bir yatırım aracı olarak görülmediğini vurguladı. Altın; düğünlerde takılan, zor günler için saklanan ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir güven unsuru olarak kabul ediliyor. Bu nedenle birçok ailenin, birikimlerini bankalar yerine fiziki olarak elde tutmayı tercih ettiği belirtildi.

KRİZLER ALIŞKANLIKLARI YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİ

Ekonomi uzmanlarına göre Türk halkının fiziki altına yönelimi, geçmişte yaşanan ekonomik krizlerle de doğrudan bağlantılı. 2001 krizi başta olmak üzere, sonraki yıllarda yaşanan dalgalanmalar finans sistemine duyulan güveni zayıflattı. Bu süreçte altın, güven duygusunu temsil eden en güçlü birikim araçlarından biri haline geldi.

YATIRIM TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR

Piyasa verileri, son dönemde yatırım tercihlerinin çeşitlendiğine işaret ediyor. Altının yanı sıra gümüş yatırımlarına olan ilginin arttığı, altın fiyatlarındaki yüksek oynaklık nedeniyle bazı yatırımcıların altın fonlarını tercih etmeye başladığı belirtildi. Bu tablo, tasarruf sahiplerinin risk dağılımına yöneldiğini gösteriyor.

BİNLERCE TONLA İFADE EDİLİYOR

Uzman tahminlerine göre Türkiye’de yastık altında tutulan altın miktarı binlerce tonla ifade edildi. Bu büyüklüğün, bazı ülkelerin merkez bankası rezervleriyle karşılaştırılabilecek seviyede olduğu belirtilse de, söz konusu rakamların net değil tahmini olduğu vurgulandı.

EKONOMİ İÇİN POTANSİYEL GÜÇ

Ekonomistler, yastık altındaki altın birikiminin finans sistemine kazandırılması halinde Türkiye için ciddi bir potansiyel oluşabileceğine dikkat çekerken, altının yalnızca finansal değil duygusal ve kültürel bir değer taşıması, bu sürecin önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.