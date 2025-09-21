Fransa’nın Landes vilayetinde, Kasım 2025’ten itibaren direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücüler için çok daha ağır yaptırımlar uygulanacak. Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca para cezası değil, sürücülerin ehliyetleri 6 aya kadar askıya alınabilecek.

KASIM AYINDAN İTİBAREN UYGULANACAK

Landes Valiliği’nin aldığı karara göre, Ekim ayında bilgilendirme ve uyarı dönemi olacak. Kasım ayından itibaren ise direksiyon başında telefon kullanan sürücülere doğrudan ehliyet askıya alma cezası uygulanabilecek.

Artı33'de yer alan habere göre, bugüne kadar telefonla yakalanan sürücülere 135 euro para cezası ve 3 ceza puanı uygulanıyordu. Ancak Landes Valisi Gilles Clavreul, Karayolları Kanunu’nun 224-7. maddesine dayanarak bu ihlalin artık tek başına ehliyetin askıya alınması için yeterli olacağını açıkladı.

Fransa'daki bir anket şirketinin verilene göre sürücülerin yüzde 80’i araç kullanırken telefon kullanıyor.

ÜLKE GENELİNDE UYGULANABİLİR

Yetkililer, uygulamanın yalnızca Landes ile sınırlı kalmayacağını, kısa sürede tüm Fransa’ya yayılabileceğini belirtiyor. Emniyet birimleri ve trafik uzmanları, bu modelin ölümcül kazaları azaltmada önemli bir adım olduğunu vurguluyor.