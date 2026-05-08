İstanbul Avcılar'da bir sürücü fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Otomobil önce yolun karşısına geçmek isteyen eskici Osman Taşsever isimli vatandaşa çarptı ardından da şantiye alanına girdi.

Dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü N.K., park halindeki aracına annesinin binmesinin ardından hareket etti. Bu sırada 3 tekerlekli el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan eskici Osman Taşsever’i fark eden sürücü, iddiaya göre fren yerine gaza bastı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Taşsever’e çarptıktan sonra yolun karşısındaki yapımı süren Gümüşpala İlkokulu şantiyesine girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Osman Taşsever, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü N.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.