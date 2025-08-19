Nevşehir’in Göreme beldesinde freni patlayan kamyonun park halindeki 10 araca çarparak su kanalına devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Göreme Beldesinin Bilal Eroğlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Can Hosrik idaresindeki 06 CYJ 721 plakalı kamyonun freni patladı. Sürücüsünün durdurmayı başaramadığı kamyon, park halindeki 10 araca çarptıktan sonra su kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kamyonda sıkışan şoför Can Hosrik, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan diğer 2 kişi ile birlikte ilk müdahalelerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.