Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 44 AGC 632 plakalı kamyon önce yol kenarındaki 3 araca, ardından sürüklenerek 12 araca daha çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Kazaya karışan araç sahiplerinden Bekir Ekici, yaşananları şöyle anlattı:
“Kamyon bütün arabaları biçti. Biz ışıkta bekliyorduk, arkadan büyük bir uğultu ile gelen kamyon bütün araçlara çarptı.”
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.