Rusya'nın istihbarat teşkilatı olan Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiliz dış istihbarat servisi olan MI6'in Ukrayna Özel Kuvvetleri ile birlikte Rusya'dan Türkiye'ye gelen gaz borusu TürkAkımı sabote edeceğini iddia etti.

FSB Direktörü Alexander Bortnikov, İngilizlerin bu hatları patlatarak Rusya'yı sıkıştırmaya çalıştığını ve bu esnada da Türkiye'ye zarar vereceğini söyledi.

Bortkinov, ellerine geçen istihbarata güvendiklerini vurguladı. Ayrıca Kafkas Boru Hattı'na da İHA'larla saldırı düzenleneceği öne sürdü.

SAVAŞIN DİĞER YÜZÜ

Rusya, Avrupa ülkelerini Rusya'ya karşı hibrit bir savaş yürütmekle suçluyor. Nitekim Avrupa da Rusya'ya tam olarak aynı suçlamayı yöneltiyor.

Ancak Avrupa'da kimliği belirsiz İHA'lar havalimanlarını kitlerken, Rusya sadece Ukrayna'ya karşı verdiği mevcut savaşta hasar görüyor.

Aynı söylemi devam ettiren Kremlin, "Avrupa'nın, ABD ve Rusya'yı savaşa sokma" planları yaptığını da öne sürdü.