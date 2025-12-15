Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden, 4 maçtır da kazanamayan Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Mainz karşılaşmasını kazanarak kötü gidişatı sonlandırmayı amaçlıyor.

Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, tartışılan Eyüp Aydın'ın daha önce aynı takımda oynadığı Galatasaraylı futbolcu büyüğünün elini öpmesinin gayret normal bir durum olduğunu ifade etti.

Perşembe günü önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayan Çapa, şunları kaydetti:

"Yani bizim için gerçekten çok önemli ve çok değerli bir karşılaşma. Biz tamamen odak noktamızı oraya koyalım. Çünkü şu anda yapmış olduğumuz bize hiçbir şey kazandırmayacak. Oyuncu grubunda zaten bu var. Maçın değerini çok çok iyi biliyorlar. Biz ona odaklanalım hep birlikte. Eminim bu bize çok daha şey kazandıracak. Gereksiz şeylere boşuna şu anda zaman harcamayalım. Gereksiz yere insanlar birbirini kırmasın. Hiç gerek yok buna. Önemli olan burada birlik, beraberlik içinde perşembe günü inşallah güzel bir sonuç alacağız. Samsun'u yine Avrupa'da, Türkiye'de şahlandıracağız. Güzel bir şekilde inşallah yılbaşında ve yılbaşından sonra oturduğumuzda bunları konuşuruz."